Ужин превратился в сокровище. Женщина купила устрицы на ужин, но в одной из них была редкая жемчужина

Жена с мужем пошли на рынок, чтобы купить продукты. Они выбрали две большие устрицы и хотели их приготовить как часть ужина. Все было, как обычно: хозяйка почистила и отварила устриц. Но когда мужчина начал есть, то укусил что-то твердое внутри, пишет Thaiger.

Сначала пара подумала, что это просто камень, но, присмотревшись, они поняли, что нашли уникальный вид жемчуга. Они не были уверены, что сокровище настоящее. Экспертизу на подлинность находка еще пройдет. В любом случае женщина не планирует продавать ее, а оставит себе на память.

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