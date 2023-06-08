Ужин превратился в сокровище. Женщина купила устрицы на ужин, но в одной из них была редкая жемчужина

Жительница Таиланда нашла жемчужину внутри устрицы, которую купила на рынке.
Жительница Таиланда нашла жемчужину внутри устрицы, которую купила на рынке.
Фото: Dailynews
Жена с мужем пошли на рынок, чтобы купить продукты. Они выбрали две большие устрицы и хотели их приготовить как часть ужина. Все было, как обычно: хозяйка почистила и отварила устриц. Но когда мужчина начал есть, то укусил что-то твердое внутри, пишет Thaiger.
Фото: Pixabay
Сначала пара подумала, что это просто камень, но, присмотревшись, они поняли, что нашли уникальный вид жемчуга. Они не были уверены, что сокровище настоящее. Экспертизу на подлинность находка еще пройдет. В любом случае женщина не планирует продавать ее, а оставит себе на память.
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