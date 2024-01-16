Женщина купила чашку кофе и выиграла миллион долларов

Женщина из США купила кофе на заправке и выиграла крупную сумму.

Утром перед работой женщина заехала на заправку и зашла в кафе выпить кофе. При оформлении заказа она решила сыграть в лотерею и купила билет за 20 долларов, сообщает Lenta.ru.

Она даже не догадывалась, что сможет выиграть миллион долларов. Но это случилось. После уплаты налогов женщина получила 650 тысяч долларов. Американка рассказала, что потратит эти деньги на семью.

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