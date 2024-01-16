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Женщина купила чашку кофе и выиграла миллион долларов

16 января 2024 10:43
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Женщина из США купила кофе на заправке и выиграла крупную сумму.

Женщина купила чашку кофе и выиграла миллион долларов -1


Фото: Рixabay

Утром перед работой женщина заехала на заправку и зашла в кафе выпить кофе. При оформлении заказа она решила сыграть в лотерею и купила билет за 20 долларов, сообщает Lenta.ru.

Она даже не догадывалась, что сможет выиграть миллион долларов. Но это случилось. После уплаты налогов женщина получила 650 тысяч долларов. Американка рассказала, что потратит эти деньги на семью.

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# Необычное # калейдоскоп

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