Что происходит с человеком, который перестал пить спиртное – рассказывает специалист

Специалисты утверждают, что отказ от алкоголя улучшает сон, психическое здоровье и дает массу других положительных моментов. Прочтите, что происходит с организмом сразу после выпивки и спустя 14 дней после отказа.
Специалисты утверждают, что отказ от алкоголя улучшает сон, психическое здоровье и дает массу других положительных моментов. Прочтите, что происходит с организмом сразу после выпивки и спустя 14 дней после отказа.
Фото: Рixabay
Через час после прекращения пить спиртное кровяное давление начинает улучшаться – это идет на пользу клеткам мозга. Чтобы алкоголь расщепился в организме, требуется время, поэтому часто выпившему человеку трудно уснуть. Спустя 12 часов спиртосодержащие вещества полностью покидают кровоток, а кровеносные сосуды возвращаются к нормальному состоянию, пишет The Mirror.
Сразу после употребления алкоголя человек может почувствовать симптомы обезвоживания, поскольку печень работает над детоксикацией организма. Усталость, слабость, жажда, головная боль, тошнота – это симптомы классического похмелья. На следующий день кишечник все еще будет страдать, поскольку спирт остается в пищеварительной системе. К слову, алкоголь может испортить кишечный микробиом, который помогает бороться с инфекциями. Но уже через два дня организм полностью восстанавливается, а значит – почки и кишечник начинают работать нормально.
Фото: Рixabay
Через пять-семь дней настроение улучшится, а сон станет крепче, гормоны хорошего самочувствия вернутся. Удивительно, но только за 10 дней клетки, поврежденные алкоголем, восстанавливаются.
После 14 дней без спиртного кожа станет более увлажненной и упругой, прыщи исчезнут, а поры станут менее заметными. Специалисты считают, что после месяца отказа от алкоголя сахар, холестерин и вес начинают снижаться. Это значительно уменьшает риск возникновения хронических заболеваний, таких как диабет, цирроз печени и ожирение.
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