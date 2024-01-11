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Что происходит с человеком, который перестал пить спиртное – рассказывает специалист

11 января 2024 08:52
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Специалисты утверждают, что отказ от алкоголя улучшает сон, психическое здоровье и дает массу других положительных моментов. Прочтите, что происходит с организмом сразу после выпивки и спустя 14 дней после отказа.

Что происходит с человеком, который перестал пить спиртное – рассказывает специалист -1


Фото: Рixabay

Через час после прекращения пить спиртное кровяное давление начинает улучшаться это идет на пользу клеткам мозга. Чтобы алкоголь расщепился в организме, требуется время, поэтому часто выпившему человеку трудно уснуть. Спустя 12 часов спиртосодержащие вещества полностью покидают кровоток, а кровеносные сосуды возвращаются к нормальному состоянию, пишет The Mirror.

Сразу после употребления алкоголя человек может почувствовать симптомы обезвоживания, поскольку печень работает над детоксикацией организма. Усталость, слабость, жажда, головная боль, тошнота это симптомы классического похмелья. На следующий день кишечник все еще будет страдать, поскольку спирт остается в пищеварительной системе. К слову, алкоголь может испортить кишечный микробиом, который помогает бороться с инфекциями. Но уже через два дня организм полностью восстанавливается, а значит почки и кишечник начинают работать нормально.

Что происходит с человеком, который перестал пить спиртное – рассказывает специалист -4


Фото: Рixabay

Через пять-семь дней настроение улучшится, а сон станет крепче, гормоны хорошего самочувствия вернутся. Удивительно, но только за 10 дней клетки, поврежденные алкоголем, восстанавливаются.

После 14 дней без спиртного кожа станет более увлажненной и упругой, прыщи исчезнут, а поры станут менее заметными. Специалисты считают, что после месяца отказа от алкоголя сахар, холестерин и вес начинают снижаться. Это значительно уменьшает риск возникновения хронических заболеваний, таких как диабет, цирроз печени и ожирение.

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# Здоровье # калейдоскоп

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