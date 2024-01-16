Японская принцесса перестала есть из-за загадочной болезни

Японская принцесса Кико с декабря 2023 года страдает загадочной болезнью.

В управлении Императорского двора Японии рассказали, что из-за болезни принцесса перестала нормально питаться, она не ест обычную еду. Поставить точный диагноз пока не удалось, сообщает Lenta.ru.

Тесты показали, что причина не связана с COVID-19 или гриппом. Принцессе предстоит пройти полное обследование. Кико – жена младшего сына императора Акихито. Ей 57 лет.

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