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Японская принцесса перестала есть из-за загадочной болезни

16 января 2024 10:41
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Японская принцесса Кико с декабря 2023 года страдает загадочной болезнью.

Японская принцесса перестала есть из-за загадочной болезни-1


Фото: Рixabay

В управлении Императорского двора Японии рассказали, что из-за болезни принцесса перестала нормально питаться, она не ест обычную еду. Поставить точный диагноз пока не удалось, сообщает Lenta.ru.

Тесты показали, что причина не связана с COVID-19 или гриппом. Принцессе предстоит пройти полное обследование. Кико жена младшего сына императора Акихито. Ей 57 лет.

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