Найдено новое полезное свойство кофе и зелёного чая

Ученые нашли новое полезное свойство кофе и зеленого чая. Соответствующее исследование проводилось учеными из Сингапура и длилось около 20 лет.
Ученые нашли новое полезное свойство кофе и зеленого чая. Соответствующее исследование проводилось учеными из Сингапура и длилось около 20 лет.
Фото: Рixabay
В эксперименте приняли участие примерно 20 тысяч человек в возрасте от 45 до 74 лет, пишет Газета.ru. На первом этапе исследования ученые попросили участников заполнить анкеты, чтобы оценить качество и количество употребляемого чая и кофе. Во время второго этапа участники рассказали, изменились ли их вес и состояние здоровья. А на третьем – организаторы оценили самочувствие, показатели физической силы и подвижности людей пожилого возраста.
Фото: Рixabay
Результаты показали, что употребление зеленого чая и кофе способствовало снижению вероятности физической слабости в пожилом возрасте. Ученые отметили, что помимо кофеина эти напитки содержат полифенолы, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Вероятнее всего, польза этих пигментов позволяет любителям чая и кофе оставаться активными в старости.
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