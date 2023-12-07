Найдено новое полезное свойство кофе и зелёного чая

В эксперименте приняли участие примерно 20 тысяч человек в возрасте от 45 до 74 лет, пишет Газета.ru. На первом этапе исследования ученые попросили участников заполнить анкеты, чтобы оценить качество и количество употребляемого чая и кофе. Во время второго этапа участники рассказали, изменились ли их вес и состояние здоровья. А на третьем – организаторы оценили самочувствие, показатели физической силы и подвижности людей пожилого возраста.