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Женщина выиграла в лотерею приличную сумму, но лишилась её из-за собственного хвастовства

03 января 2024 08:19
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Жительница США в социальных сетях похвасталась приличной суммой выигрыша в лотерее, но вскоре лишилась его.

Женщина выиграла в лотерею приличную сумму, но лишилась её из-за собственного хвастовства -1


Фото: Рixabay

Женщина выиграла в лотерею 500 долларов и решила похвастаться своей удачей в соцсетях, сфотографировавшись с лотерейным билетом, пишет indy100. Однако некая мошенница решила воспользоваться случаем и забрала деньги вместо победительницы.

Дело в том, что выигрыши до 600 долларов выплачиваются прямо в магазине, где был куплен билет. Мошеннице удалось обмануть продавцов и забрать чужой приз. А настоящая счастливица денег теперь не получит, потому что организаторы лотереи выигрыши два раза не выплачивают.

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# Деньги # калейдоскоп

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