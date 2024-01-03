Женщина выиграла в лотерею приличную сумму, но лишилась её из-за собственного хвастовства

Жительница США в социальных сетях похвасталась приличной суммой выигрыша в лотерее, но вскоре лишилась его.

Женщина выиграла в лотерею 500 долларов и решила похвастаться своей удачей в соцсетях, сфотографировавшись с лотерейным билетом, пишет indy100. Однако некая мошенница решила воспользоваться случаем и забрала деньги вместо победительницы.

Дело в том, что выигрыши до 600 долларов выплачиваются прямо в магазине, где был куплен билет. Мошеннице удалось обмануть продавцов и забрать чужой приз. А настоящая счастливица денег теперь не получит, потому что организаторы лотереи выигрыши два раза не выплачивают.

Читайте также:

Чтобы собрать урожай, фермеры пустили в поле поезд

Старейший шотландский виски продали на аукционе за рекордную сумму

Почти 30 лет мужчина пытается развестись с супругой, но суд отклоняет его иски