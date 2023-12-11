Женщина разбогатела благодаря газировке

Дама зашла в магазин, чтобы купить газировку, а заодно приобрела три лотерейных билета. Когда она стерла окошко в одном из них, то увидела, что выиграла крупную сумму – 100 тысяч долларов, пишет UPI.

Американка не поверила своим глазам. Но теперь осознание пришло, и у нее большие планы на этот выигрыш. Какие именно, женщина рассказывать не стала, но подчеркнула, что это отличный подарок на Рождество.

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