Прямой эфир

Женщина разбогатела благодаря газировке

11 декабря 2023 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Женщина из США выиграла в лотерею крупную сумму благодаря купленному напитку и собственному везению.

Женщина разбогатела благодаря газировке-1


Фото: Рixabay

Дама зашла в магазин, чтобы купить газировку, а заодно приобрела три лотерейных билета. Когда она стерла окошко в одном из них, то увидела, что выиграла крупную сумму 100 тысяч долларов, пишет UPI.

Американка не поверила своим глазам. Но теперь осознание пришло, и у нее большие планы на этот выигрыш. Какие именно, женщина рассказывать не стала, но подчеркнула, что это отличный подарок на Рождество.

Читайте также:

Мошенник пожаловался на женщину, у которой не смог украсть деньги

Жена миллионера из Дубая публично рассказала, что её не устраивает в браке

Женщина нашла идеально круглое яйцо в обычном лотке из супермаркета

# Необычное # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Девушка купила платье в интернет-магазине, но оно оказалось не похожим на фото на сайте
11 декабря 2023 11:14

Девушка купила платье в интернет-магазине, но оно оказалось не похожим на фото на сайте

Девушка похудела на 54 килограмма с помощью одного простого блюда
11 декабря 2023 08:06

Девушка похудела на 54 килограмма с помощью одного простого блюда

Диетолог объяснил, нужно ли есть супы каждый день
11 декабря 2023 08:05

Диетолог объяснил, нужно ли есть супы каждый день