В питьевой бутилированной воде нашли опасный для здоровья нанопластик

В бутилированной питьевой воде ученые из Колумбийского университета нашли опасный для здоровья пластик.

Впервые в истории специалисты смогли установить уровень содержания в воде нанопластика длиной менее 1 микрометра, пишет Lenta.ru. Ранее учитывались только частицы длиной от 1 до 500 микрометров.

В литровой бутылке воды нашли около 240 тысяч пластиковых частиц. Их опасность заключается в том, что они могут попадать в клетки и кровь человека.

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