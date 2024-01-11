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В питьевой бутилированной воде нашли опасный для здоровья нанопластик

11 января 2024 11:47
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В бутилированной питьевой воде ученые из Колумбийского университета нашли опасный для здоровья пластик.

В питьевой бутилированной воде нашли опасный для здоровья нанопластик-1


Фото: Рixabay

Впервые в истории специалисты смогли установить уровень содержания в воде нанопластика длиной менее 1 микрометра, пишет Lenta.ru. Ранее учитывались только частицы длиной от 1 до 500 микрометров.

В литровой бутылке воды нашли около 240 тысяч пластиковых частиц. Их опасность заключается в том, что они могут попадать в клетки и кровь человека.

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# Медицина # калейдоскоп

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