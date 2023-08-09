Жена собирается развестись с мужем, потому что он медленно ест

Дама собирается расстаться с мужем из-за того, что он слишком медленно ест. Ей надоело наблюдать, как муж каждый раз кропотливо и понемногу опустошает тарелку, пишет Metro.

Обиженная жена пыталась поговорить с мужем, но он сказал, что при быстром употреблении пищи блюда теряют вкус. К слову, обычный пирог с рисом мужчина ест два часа. За такое длительное время еда остывает, но ему это не мешает. В соцсетях женщина написала, что такое качество в нем воспитал отец, который работает шеф-поваром.

Пользователи были не просто шокированы, а остались в недоумении, как можно есть одно блюдо два часа. Они написали, что не смогли бы трапезничать даже час подряд, а у многих даже нет столько свободного времени в день, чтобы тратить его на еду. Были и те, кто предположил, что мужчина делает это нарочно, чтобы не помогать по дому и не заботиться о детях.

Удивительно, но женщина уверяет, что в остальном их брак идеален. Она не может вынести только этот минус партнера. Не исключено, что у мужчины может быть реальная медицинская причина, может, именно поэтому его организм принимает пищу медленно.

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