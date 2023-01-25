Невеста отменила свадьбу из-за того, что жених не умеет считать деньги

Причин для расставания может быть много, и у каждой пары они разные. Иногда ссоры случаются, мягко говоря, не вовремя. Эта история как раз о таком. Невеста отменила свадьбу из-за того, что жених не смог посчитать деньги.

Шокирующее событие произошло во время свадебного ритуала в Индии. Священник заметил что-то странное в поведении парня. Он сообщил 21-летней невесте и ее родным, что с женихом не все в порядке, пишет Gulf News. Ему дали 30 банкнот по 10 рупий и попросили пересчитать. Парень не смог.

После этого невеста покинула торжество. Она убедилась, что ее будущий муж страдает от психологических отклонений. К слову, невеста никогда ранее не видела своего будущего мужа – брак был договорным. Посредником свадьбы был близкий родственник, поэтому раньше ни у кого не возникло подозрений, что у жениха может быть умственная отсталость.

Свадьба не состоялась. Между членами двух семей начался скандал. Чтобы успокоить разозлившихся родственников, пришлось вызывать полицию.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Девушке не понравилось обручальное кольцо с большим бриллиантом, которое ей собирался дарить парень

Жених бросил невесту в день свадьбы, но она всё равно надела платье и устроила праздник

Парень попросил девушку вернуть семь долларов за лекарство. Теперь он её бывший