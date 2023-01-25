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Невеста отменила свадьбу из-за того, что жених не умеет считать деньги

25 января 2023 14:20
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Причин для расставания может быть много, и у каждой пары они разные. Иногда ссоры случаются, мягко говоря, не вовремя. Эта история как раз о таком. Невеста отменила свадьбу из-за того, что жених не смог посчитать деньги.

Невеста отменила свадьбу из-за того, что жених не умеет считать деньги-1


Фото: Pixabay

Шокирующее событие произошло во время свадебного ритуала в Индии. Священник заметил что-то странное в поведении парня. Он сообщил 21-летней невесте и ее родным, что с женихом не все в порядке, пишет Gulf News. Ему дали 30 банкнот по 10 рупий и попросили пересчитать. Парень не смог.

Невеста отменила свадьбу из-за того, что жених не умеет считать деньги-4


Фото: indianroom.ru 

После этого невеста покинула торжество. Она убедилась, что ее будущий муж страдает от психологических отклонений. К слову, невеста никогда ранее не видела своего будущего мужа – брак был договорным. Посредником свадьбы был близкий родственник, поэтому раньше ни у кого не возникло подозрений, что у жениха может быть умственная отсталость.

Свадьба не состоялась. Между членами двух семей начался скандал. Чтобы успокоить разозлившихся родственников, пришлось вызывать полицию.

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# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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