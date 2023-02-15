Девушка обиделась на парня из-за сливочного масла

Мужчина пожаловался на свою партнершу, которая не ест мясо и пищу животного происхождения. На сей раз пара поругалась из-за сливочного масла.

Девушка считает, что ее бойфренд проявляет неуважение к ней и кладет в разные блюда масло. Мужчина обожает этот продукт, как и мясо, от которого ему пришлось отказаться из-за убеждений своей дамы, пишет The Mirror.

Она упрекает мужчину, что он не хочет меняться. Но его это явно раздражает, ведь бойфренду пришлось отказаться от любимых мясных блюд, а теперь еще нужно не использовать сливочное масло в своих рецептах. Из-за этого пара начала ссориться.