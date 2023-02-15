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Девушка обиделась на парня из-за сливочного масла

15 февраля 2023 15:37
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Мужчина пожаловался на свою партнершу, которая не ест мясо и пищу животного происхождения. На сей раз пара поругалась из-за сливочного масла.

Девушка обиделась на парня из-за сливочного масла-1


Фото: Getty Images

Девушка считает, что ее бойфренд проявляет неуважение к ней и кладет в разные блюда масло. Мужчина обожает этот продукт, как и мясо, от которого ему пришлось отказаться из-за убеждений своей дамы, пишет The Mirror.

Она упрекает мужчину, что он не хочет меняться. Но его это явно раздражает, ведь бойфренду пришлось отказаться от любимых мясных блюд, а теперь еще нужно не использовать сливочное масло в своих рецептах. Из-за этого пара начала ссориться.

Девушка обиделась на парня из-за сливочного масла-4


Фото: Pixabay

Пользователи соцсетей уверяют, что мужчине не стоит себя ни в чем ограничивать. Он и так пошел на компромисс и проявил уважение к вкусам возлюбленной, а вот она не спешит уступать в такой мелочи, как масло. Тем более ей необязательно есть блюда, приготовленные кавалером.

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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