Незнакомец не стал красть гриль после того, как его попросили об этом через камеру видеонаблюдения

Дама уехала из своего загородного дома, но благодаря современным технологиям могла присматривать за домом на расстоянии. Именно так ей удалось предотвратить кражу.
Дама уехала из своего загородного дома, но благодаря современным технологиям могла присматривать за домом на расстоянии. Именно так ей удалось предотвратить кражу.
Фото: Pixabay
Сначала женщина получила уведомление о движении на крыльце и подключилась к видеокамере. Возле своего дома она увидела незнакомца, который тащил ее гриль, пишет 120.su. Хозяйка не стала ругаться, хотя была в шоке, а просто посоветовала мужчине поставить гриль на место и пригрозила вызвать полицию.
Фото: youtube.com/@ring
Похоже, незнакомец не ожидал, что его кто-то заметит. Поэтому не стал воровать, а испугался и убежал. Естественно, женщина очень обрадовалась, что смогла вразумить человека на расстоянии с помощью камеры.
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