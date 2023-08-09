Незнакомец не стал красть гриль после того, как его попросили об этом через камеру видеонаблюдения

Дама уехала из своего загородного дома, но благодаря современным технологиям могла присматривать за домом на расстоянии. Именно так ей удалось предотвратить кражу.

Фото: Pixabay

Сначала женщина получила уведомление о движении на крыльце и подключилась к видеокамере. Возле своего дома она увидела незнакомца, который тащил ее гриль, пишет 120.su. Хозяйка не стала ругаться, хотя была в шоке, а просто посоветовала мужчине поставить гриль на место и пригрозила вызвать полицию.