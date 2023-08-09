Прямой эфир

Незнакомец не стал красть гриль после того, как его попросили об этом через камеру видеонаблюдения

09 августа 2023 12:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дама уехала из своего загородного дома, но благодаря современным технологиям могла присматривать за домом на расстоянии. Именно так ей удалось предотвратить кражу.

Незнакомец не стал красть гриль после того, как его попросили об этом через камеру видеонаблюдения -1

Фото: Pixabay

Сначала женщина получила уведомление о движении на крыльце и подключилась к видеокамере. Возле своего дома она увидела незнакомца, который тащил ее гриль, пишет 120.su. Хозяйка не стала ругаться, хотя была в шоке, а просто посоветовала мужчине поставить гриль на место и пригрозила вызвать полицию.

Незнакомец не стал красть гриль после того, как его попросили об этом через камеру видеонаблюдения -4

Фото: youtube.com/@ring

Похоже, незнакомец не ожидал, что его кто-то заметит. Поэтому не стал воровать, а испугался и убежал. Естественно, женщина очень обрадовалась, что смогла вразумить человека на расстоянии с помощью камеры.

Читайте также:

Много личных вещей и сумок. Женщина обнаружила, что в её гараже кто-то живёт

Семья готовила барбекю у себя во дворе, но соседям не понравился запах

В мире построили жилой квартал на крыше торгового центра. В каком городе он находится?

# Кража # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
300 долларов, чтобы любимый питомец поплавал в бассейне. Так выглядит современная школа для собак
09 августа 2023 11:52

300 долларов, чтобы любимый питомец поплавал в бассейне. Так выглядит современная школа для собак

9 августа День воздушных поцелуев. Чем ещё известна эта дата?
09 августа 2023 06:32

9 августа День воздушных поцелуев. Чем ещё известна эта дата?

8 августа Всемирный день кошек. Чем ещё известна эта дата?
08 августа 2023 06:28

8 августа Всемирный день кошек. Чем ещё известна эта дата?