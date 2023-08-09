Жена захотела порадовать мужа и слетала в ресторан, который находится в 320 километрах от дома

Женщина решила порадовать своего мужа каким-нибудь особенным блюдом. Для этого пришлось слетать в ресторан на самолете.
Женщина решила порадовать своего мужа каким-нибудь особенным блюдом. Для этого пришлось слетать в ресторан на самолете.
Фото: Салина Олсворт/SWNS
Молодая дама с мужем живет в небольшой курортной деревушке на Аляске. Но добраться до места жительства можно только на небольшом самолете. В деревне нет ни больниц, ни супермаркетов, поэтому каждый полет в ближайший город означает покупку продуктов и не только, пишет The Mirror.
Фото: Салина Олсворт/SWNS
Недавно девушке пришлось несколько дней провести в городе по работе. Возвращаясь назад, она решила порадовать своего мужа чем-то необычным и отправилась в итальянский ресторан, чтобы заказать там несколько блюд навынос.
Фото: Салина Олсворт/SWNS
Теперь в их семье есть романтичная история, как жена отправилась в путешествие, длиной в 320 километров, чтобы сделать сюрприз возлюбленному.
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