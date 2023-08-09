Арбуз с йогуртом. В Сети появился вирусный рецепт, но не все его оценили

На просторах интернета появился необычный рецепт из арбуза, который уже успел завируситься. Однако далеко не все пользователи оценили блюдо.

Одна из блогеров поделилась способом, как любит есть арбуз ее ребенок. Для начала женщина нарезала мякоть специальной формочкой. Ломтики получились похожи на картошку-фри. Нарезанный арбуз она разложила по большой тарелке, а в середину поставила йогурт, пишет news.com.au.

Суть блюда в том, чтобы макать арбузные дольки в йогурт, в который по желанию можно добавить еще и мед или другие добавки. Аудитории такой способ показался слишком сложным и непонятным. Люди не поняли, зачем делать столько манипуляций, чтобы просто съесть арбуз. Некоторые комментаторы написали, что йогурт перебьет всю сладость ягоды.

На самом деле не обязательно есть арбуз таким способом, но попробовать можно.

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