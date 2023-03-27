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Первое свидание закончилось побегом из ресторана. Мужчина не захотел платить за ломтик сыра

27 марта 2023 10:09
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Девушка тайком сбежала от кавалера на первом свидании. Причина такого поведения дамы весьма странная.

Первое свидание закончилось побегом из ресторана. Мужчина не захотел платить за ломтик сыра-1

Фото: Pixabay

Жительница Нью-Йорка разочаровалась в своем партнере на первом свидании. В ресторане мужчине предложили положить на бургер ломтик сыра и доплатить за это три доллара, но он отказался, пишет 7NEWS. Этим жестом кавалер неприятно удивил спутницу. Но и это еще не все. После мужчина высказал девушке, что жизнь стала слишком дорогой.

Первое свидание закончилось побегом из ресторана. Мужчина не захотел платить за ломтик сыра-4

Фото: Pixabay

Она не захотела слушать жалобы на жизнь на первом свидании, поэтому предупредила партнера, что сходит в уборную. Но на самом деле девушка оплатила счет за себя и за ухажера и ушла из ресторана.

Первое свидание закончилось побегом из ресторана. Мужчина не захотел платить за ломтик сыра-7

Фото: 120.su

В социальных сетях история о неудавшемся свидании набрала миллионы просмотров, но далеко не все комментаторы поддержали автора. Некоторые посчитали, что отказаться доплачивать – это не преступление. И вообще, парень мог просто волноваться, поэтому не знал, о чем говорить, и ляпнул про дорогую жизнь. Так или иначе, девушка приняла решение дать мужчине еще один шанс – скоро у них состоится вторая встреча.

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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