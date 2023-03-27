Первое свидание закончилось побегом из ресторана. Мужчина не захотел платить за ломтик сыра

Девушка тайком сбежала от кавалера на первом свидании. Причина такого поведения дамы весьма странная.

Фото: Pixabay

Жительница Нью-Йорка разочаровалась в своем партнере на первом свидании. В ресторане мужчине предложили положить на бургер ломтик сыра и доплатить за это три доллара, но он отказался, пишет 7NEWS. Этим жестом кавалер неприятно удивил спутницу. Но и это еще не все. После мужчина высказал девушке, что жизнь стала слишком дорогой.

Фото: Pixabay

Она не захотела слушать жалобы на жизнь на первом свидании, поэтому предупредила партнера, что сходит в уборную. Но на самом деле девушка оплатила счет за себя и за ухажера и ушла из ресторана.