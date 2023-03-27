Первое свидание закончилось побегом из ресторана. Мужчина не захотел платить за ломтик сыра

Девушка тайком сбежала от кавалера на первом свидании. Причина такого поведения дамы весьма странная.
Девушка тайком сбежала от кавалера на первом свидании. Причина такого поведения дамы весьма странная.
Фото: Pixabay
Жительница Нью-Йорка разочаровалась в своем партнере на первом свидании. В ресторане мужчине предложили положить на бургер ломтик сыра и доплатить за это три доллара, но он отказался, пишет 7NEWS. Этим жестом кавалер неприятно удивил спутницу. Но и это еще не все. После мужчина высказал девушке, что жизнь стала слишком дорогой.
Фото: Pixabay
Она не захотела слушать жалобы на жизнь на первом свидании, поэтому предупредила партнера, что сходит в уборную. Но на самом деле девушка оплатила счет за себя и за ухажера и ушла из ресторана.
Фото: 120.su
В социальных сетях история о неудавшемся свидании набрала миллионы просмотров, но далеко не все комментаторы поддержали автора. Некоторые посчитали, что отказаться доплачивать – это не преступление. И вообще, парень мог просто волноваться, поэтому не знал, о чем говорить, и ляпнул про дорогую жизнь. Так или иначе, девушка приняла решение дать мужчине еще один шанс – скоро у них состоится вторая встреча.
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