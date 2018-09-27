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Теннис. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Ухане, обыграв американку Софию Кенин

27 сентября 2018 07:16
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Арина Соболенко продолжает выступление на турнире в китайском Ухане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований – 2 миллиона 746 тысяч долларов.

26 сентября белоруске в поединке 1/8 финала противостояла американка российского происхождения София Кенин. Соболенко уверенно действовала на своей подаче, не позволив сопернице сделать ни одного брейка. К тому же, на счету Арины 6 эйсов. Белоруска победила по итогам двух сетов – 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 11 минут.

27 сентября в четвертьфинале Арина Соболенко встретится с Доминикой Цибулковой из Словакии.

# Теннис # Арина Соболенко

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