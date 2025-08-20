Мощный взрыв произошёл на нефтяной скважине в Индонезии – есть жертвы

Попытка Трампа приструнить Европу и Зеленского оказалась безуспешной. Подробности рассказал политолог

К сожалению, мирного прорыва в Вашингтоне опять не произошло. Трамп пытался принудить союзников к миру, а Европа и Зеленский пытались заставить Трампа воевать дальше под предлогом получения гарантий. Как они затягивают войну, разберем в «Занимательной политологии».