Мощный взрыв произошёл на нефтяной скважине в Индонезии – есть жертвы

По меньшей мере три человека погибли, двое серьезно ранены при мощном взрыве на нефтяной скважине в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По меньшей мере три человека погибли, двое серьезно ранены при мощном взрыве на нефтяной скважине в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за вспыхнувшего пожара пришлось эвакуировать жителей ближайших деревень. Ядовитый дым накрыл территорию в несколько километров. Людей разместили во временных убежищах. Как сообщили в полиции, скважина была незаконной и там использовалось кустарное оборудование. Власти страны пытаются легализовать такой промысел, чтобы увеличить добычу сырья.