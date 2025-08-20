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Мощный взрыв произошёл на нефтяной скважине в Индонезии – есть жертвы

20 августа 2025 06:25
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По меньшей мере три человека погибли, двое серьезно ранены при мощном взрыве на нефтяной скважине в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв произошёл на нефтяной скважине в Индонезии – есть жертвы-2

Из-за вспыхнувшего пожара пришлось эвакуировать жителей ближайших деревень. Ядовитый дым накрыл территорию в несколько километров. Людей разместили во временных убежищах. Как сообщили в полиции, скважина была незаконной и там использовалось кустарное оборудование. Власти страны пытаются легализовать такой промысел, чтобы увеличить добычу сырья.

# Взрыв # Новости Индонезии

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