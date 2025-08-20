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Более 2 тысяч человек покинули Северную Каролину из-за урагана «Эрин»

20 августа 2025 06:24
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Более 2 тысяч человек покинули американский штат Северная Каролина из-за урагана «Эрин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На всем восточном побережье США объявлена готовность к внезапным наводнениям.

Более 2 тысяч человек покинули Северную Каролину из-за урагана «Эрин»-2

Стихия уже вызвала повреждения крыш, линий электропередачи и автодорог. По прогнозам синоптиков, высота волн в прибрежных районах после выхода урагана на сушу может достигать шести метров. Скорость ветра в эпицентре – 193 километра в час. «Эрин» присвоена третья категория мощности. Это означает серьезную угрозу разрушений и опасность для населения.

# Природные катаклизмы # США

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