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Лукашенко: Беларусь высоко ценит стремление Венгрии к миру и согласию в Европе

20 августа 2025 06:17
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Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента, премьер-министра и всех граждан Венгрии с национальным праздником – Днем Святого Иштвана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава нашего государства подчеркнул, что Беларусь высоко ценит стремление Венгрии к миру и согласию в Европе. Белорусский лидер уверен, что Минск и Будапешт способны внести совместный вклад в укрепление региональной безопасности, роли международного права и устойчивой стратегической стабильности.

Лукашенко: Беларусь высоко ценит стремление Венгрии к миру и согласию в Европе-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надеюсь, что сотрудничество между нашими странами будет и в дальнейшем развиваться на основе прагматизма, взаимной поддержки и доверия.

В поздравлении премьер-министру Виктору Орбану Президент Беларуси отметил, что День Святого Иштвана воплощает глубокие корни венгерской государственности, духовное единство народа и его историческую мудрость, которая на протяжении столетий помогает стране двигаться путем независимого развития.

# Александр Лукашенко

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