Лукашенко: Беларусь высоко ценит стремление Венгрии к миру и согласию в Европе

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента, премьер-министра и всех граждан Венгрии с национальным праздником – Днем Святого Иштвана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава нашего государства подчеркнул, что Беларусь высоко ценит стремление Венгрии к миру и согласию в Европе. Белорусский лидер уверен, что Минск и Будапешт способны внести совместный вклад в укрепление региональной безопасности, роли международного права и устойчивой стратегической стабильности.