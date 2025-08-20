Президент Ирана прибыл в Беларусь с официальным визитом – что обсудят лидеры стран?

У трапа самолета Масуда Пезешкиана встречали сопредседатель белорусско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству – министр промышленности, первый заместитель министра иностранных дел, посол Беларуси в Иране и глава иранской дипмиссии в нашей стране.

Президент Ирана прибыл в Беларусь с официальным визитом. Борт приземлился в Национальном аэропорту Минск накануне вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибыв в столицу Беларуси, глава Ирана возложил цветы к монументу на площади Победы и почтил память героев, вставших на защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков.

Беларусь приветствует Президента Ирана. Так, в знак дружбы и солидарности Национальная библиотека окрасилась в цвета иранского флага.

На сегодня запланированы переговоры на высшем уровне. Встреча Александра Лукашенко и Масуда Пезешкиана пройдет во Дворце Независимости. Лидеры пообщаются сначала в узком, затем в расширенном форматах. После этого состоится подписание двусторонних документов. Именно они помогут наметить новые векторы в партнерстве двух государств.

В повестке переговоров Президентов – вопросы экономического блока: торговля, инвестиции, промышленная кооперация. Здесь у Минска и Тегерана потенциал немалый. Второй блок тем – это совместные инициативы в науке, технологиях и образовании. Третье направление – взаимодействие Минска и Тегерана в рамках международных структур – ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН.