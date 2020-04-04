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Семья на карантине. Дочь Охлобыстина призналась, что заболела коронавирусом

04 апреля 2020 08:02
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Новости России. Дочь актёра Ивана Охлобыстина Анфиса заболела коронавирусом. Об этом 23-летняя девушка рассказала на своей странице в Instagram. 

Семья на карантине. Дочь Охлобыстина призналась, что заболела коронавирусом -1

Фото: instagram.com/dzetakorma 

Пользователи соцсети посочувствовали и пожелали Анфисе скорейшего выздоровления. Девушка поблагодарила всех за поддержку и призвала не нарушать карантин. К слову, 14 дней изоляции предстоит выдержать всей семье Охлобыстиных. 

Кстати о карантине, ранее мы рассказывали, чем в это время занимаются артисты и спортсмены.

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# Звезды # калейдоскоп # Анфиса Охлобыстина # Фотофакт

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