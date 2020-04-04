Семья на карантине. Дочь Охлобыстина призналась, что заболела коронавирусом

Новости России. Дочь актёра Ивана Охлобыстина Анфиса заболела коронавирусом. Об этом 23-летняя девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Пользователи соцсети посочувствовали и пожелали Анфисе скорейшего выздоровления. Девушка поблагодарила всех за поддержку и призвала не нарушать карантин. К слову, 14 дней изоляции предстоит выдержать всей семье Охлобыстиных.

Кстати о карантине, ранее мы рассказывали, чем в это время занимаются артисты и спортсмены.