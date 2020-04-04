Семья на карантине. Дочь Охлобыстина призналась, что заболела коронавирусом

Новости России. Дочь актёра Ивана Охлобыстина Анфиса заболела коронавирусом. Об этом 23-летняя девушка рассказала на своей странице в Instagram.
Новости России. Дочь актёра Ивана Охлобыстина Анфиса заболела коронавирусом. Об этом 23-летняя девушка рассказала на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/dzetakorma
Пользователи соцсети посочувствовали и пожелали Анфисе скорейшего выздоровления. Девушка поблагодарила всех за поддержку и призвала не нарушать карантин. К слову, 14 дней изоляции предстоит выдержать всей семье Охлобыстиных.
Кстати о карантине, ранее мы рассказывали, чем в это время занимаются артисты и спортсмены.
Похоже, сложнее всего приходится Билану – здесь подробности.