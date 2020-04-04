«Самому не верится». У фигуриста Александра Жулина родилась третья дочка

«Самому не верится! Спасибо моему солнышку Наташеньке за сказочную девочку», – радостно написал на своей странице в Instagram призёр Олимпийских игр.

Новости России. Российский фигурист Александр Жулин стал отцом в третий раз. У спортсмена родилась дочка.

О счастливом событии также написала и супруга фигуриста.

«Спасибо, что выбрала нас с Александром своими родителями! Мы сделаем всё, чтобы ты была счастлива», – пообещала Наталья.

Пользователи соцсетей порадовались за супругов, пожелали им самим терпения, а также здоровья их малышке.

В 2020 году впервые стал отцом Данила Козловский.