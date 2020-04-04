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«Самому не верится». У фигуриста Александра Жулина родилась третья дочка

04 апреля 2020 08:54
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Новости России. Российский фигурист Александр Жулин стал отцом в третий раз. У спортсмена родилась дочка.   

«Самому не верится! Спасибо моему солнышку Наташеньке за сказочную девочку», – радостно написал на своей странице в Instagram призёр Олимпийских игр.    

«Самому не верится». У фигуриста Александра Жулина родилась третья дочка -1

Фото: instagram.com/aleksandr_zhulin 

О счастливом событии также написала и супруга фигуриста. 

«Спасибо, что выбрала нас с Александром своими родителями! Мы сделаем всё, чтобы ты была счастлива», – пообещала Наталья. 

Пользователи соцсетей порадовались за супругов, пожелали им самим терпения, а также здоровья их малышке. 

В 2020 году впервые стал отцом Данила Козловский.  

Актёр показал трогательное фото с дочкой – здесь подробнее. 

# Звезды # калейдоскоп # Александр Жулин # Наталья Жулина # Фотофакт

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