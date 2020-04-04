«Я предпочитаю и первое, и второе. И какой-нибудь компот». Как выглядит обед ректора БГУ и сколько стоит

Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
«Учить не достижениям человечества, а учить учиться». Каким должно быть образование в Беларуси? Мнение ректора БГУ
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Эта столовая больше напоминала привет из прошлого. Сегодня, я смотрю, здесь достаточно современно и большой выбор.
Андрей Король, ректор БГУ:
Конечно, это, как и в обучении – мы не можем не учитывать заказчика на своё питание – наших студентов. Хотя в столовой не только студенты, естественно, обслуживаются. Но и внешние посетители.
Вадим Щеглов:
Что Вы предпочитаете?
Андрей Король:
Я предпочитаю и первое, и второе. И какой-нибудь компот.