«Занимался самолечением». Как распознать рак мозга рассказывают пациенты

Новости Великобритании. Ученые рассказали, по каким симптомам можно распознать рак мозга.

Как сообщает Plos One, несмотря на развитие современной медицины, рак мозга остаётся серьёзной проблемой. После постановки диагноза лишь 40% пациентов живут более года, и менее 20% – более пяти лет.

На рак мозга могут указывать усталость, заплетающийся язык, проблемы с памятью и координацией. Также могут быть головные боли и потеря интереса к отношениям, работе и хобби.

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Исследователи рассказывают, что обычно люди с подобными симптомами не обращаются к врачам, поскольку усталость вполне обычное явление, а ухудшение памяти и нарушение координации списываются на стресс и старение. Если появляются необычные симптомы, но они бывают редко и быстро проходят, то на них тоже не обращается внимание.

Причиной обращения к врачам обычно служат ослабление зрения, подозрения на инсульт или деменцию. Иногда люди приходят к врачам только после просьб родственников.

В исследовании Королевского колледжа Лондона были проведены интервью с 39 людьми, которым незадолго до разговора был диагностирован рак мозга. Беседы длились от 45 до 90 минут, все они анонимны. Наиболее распространенными диагнозами были глиобластома (22, 56%) и астроцитома (9, 23%). Ниже приведены фрагменты нескольких интервью. В скобках указывается возрастная группа.

Семь симптомов, которые могут указывать на развитие рака

«Когда я пил чай, чашка с одной стороны слегка тряслась. Я подумал, что просто устала рука, не о чем тревожится» (61-70 лет),

«На моём лице было слабое онемение. Оно было настолько слабое, что я решил не обращать на это внимания» (41-50 лет),

«Когда вы видите эти симптомы, вы понимаете, что они могут быть связаны с раком. Но они также могут быть связаны с чем-то другим» (61-70 лет),

«Я стал спать очень много времени. Мне начали говорить, что это признаки депрессии, но я отвечал, что со мной всё в порядке, я просто очень сильно устал» (31-40 лет),

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«Я не хотел идти к врачу, потому что ожидал услышать что-то вроде: «О, это часть вас» или «Не беспокойтесь об этом»» (41-50 лет),

«Нас обычно просят не тратить время врача на лёгкие простуды или слабенькие вирусы. Вместо этого советуют заняться самолечением. Именно это я и сделал» (51-60 лет).

Пациенты рассказывали, что часто откладывали посещение врача, потому что предпочитали определённого человека, у которого лечились уже много раз. Также отсрочки возникали из-за других дел, казавшихся более важными и срочными. В некоторых случаях люди считали, что возникшие симптомы появились вследствие предыдущих заболеваний.

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Напомним, что рак мозга возникает из-за аномального неконтролируемого деления клеток органа, которые до перерождения являлись нормальными составляющими ткани мозга, лимфатической ткани, кровеносных сосудов мозга, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, гипофиза и эпифиза.