Она поразила Тимати и Басту. Что известно о Елисавете из Беларуси, которая прошла в шоу «Песни»

Новости Беларуси. 22-летняя девушка из Бобруйска исполнила авторскую композицию и поразила жюри популярного российского шоу «Песни». Ролик с её исполнением набрал около 80 тысяч просмотров. Елисавета Илларионова выступает под сценическим псевдонимом «Лиса». Её песня называется «Чайки». Как рассказала сама конкурсантка, её никто не учил писать песни. Зато в семье есть традиция собираться всем вместе и петь песни под гитару.

Фото: vk.com/lisa__fox

В какой-то момент Елисавета начала писать четверостишия, а затем она попросила маму научить её нескольким аккордам на гитаре. Так девушка начала заниматься, и вместе с музыкой пришли слова. Белоруска сказала, что на этом шоу она смогла почувствовать поддержку семьи, это сделало её счастливой. Кстати, у Илларионовой две родных сестры и родной брат. Также в семье четверо приёмных детей. Исполнение «Лисы» понравилось и Басте, и Тимати. Последний даже сказал, что у девушки «голосина».

Фото: vk.com/lisa__fox