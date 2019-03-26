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Она поразила Тимати и Басту. Что известно о Елисавете из Беларуси, которая прошла в шоу «Песни»

26 марта 2019 12:47
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Новости Беларуси. 22-летняя девушка из Бобруйска исполнила авторскую композицию и поразила жюри популярного российского шоу «Песни». Ролик с её исполнением набрал около 80 тысяч просмотров.  

Елисавета Илларионова выступает под сценическим псевдонимом «Лиса». Её песня называется «Чайки». Как рассказала сама конкурсантка, её никто не учил писать песни. Зато в семье есть традиция собираться всем вместе и петь песни под гитару.  

Она поразила Тимати и Басту. Что известно о Елисавете из Беларуси, которая прошла в шоу «Песни»-1

Фото: vk.com/lisa__fox  

В какой-то момент Елисавета начала писать четверостишия, а затем она попросила маму научить её нескольким аккордам на гитаре. Так девушка начала заниматься, и вместе с музыкой пришли слова.  

Белоруска сказала, что на этом шоу она смогла почувствовать поддержку семьи, это сделало её счастливой. Кстати, у Илларионовой две родных сестры и родной брат. Также в семье четверо приёмных детей.  

Исполнение «Лисы» понравилось и Басте, и Тимати. Последний даже сказал, что у девушки «голосина».  

Она поразила Тимати и Басту. Что известно о Елисавете из Беларуси, которая прошла в шоу «Песни»-4

Фото: vk.com/lisa__fox  

Из интересных моментов можно упомянуть, что у певицы есть талисман – лисёнок. Его девушке подарили.  

Зимой 2018 года мы рассказывали о белоруске, которая победила в латвийском музыкальном шоу X Factor.  

«Такого я ещё никогда не испытывала!» (подробнее здесь).  

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Елисавета Илларионова # Елисавета Гулевич

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