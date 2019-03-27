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Чем обрабатывать деревья и растения весной? Самое эффективное средство от Ивана Русских

27 марта 2019 08:20
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Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Весна активно вступает в свои права. Вместе с растениями, к сожалению, просыпаются их болезни и вредители, а особенно в защите от проблем нуждается плодовый сад. Для проведения искореняющей обработки сада идеально подойдёт наш рецепт.

Чем обрабатывать деревья и растения весной? Самое эффективное средство от Ивана Русских-1

Для приготовления нашего эффективного состава нам понадобится: 1 л на 10 л воды хлорного отбеливателя и 100 г монофосфата калия.

Чем обрабатывать деревья и растения весной? Самое эффективное средство от Ивана Русских-4

Любой хлорный отбеливатель содержит в своём составе гипохлорид натрия, который является сильным антисептиком. Для приготовления нашего раствора достаточно разбавить 1 л хлорного отбеливателя в 10 л воды.

Чем обрабатывать деревья и растения весной? Самое эффективное средство от Ивана Русских-7

Чтобы предотвратить превращение гипохлорида натрия в хлор, необходимо добавить моносульфат калия. Это защитит и нас, и окружающую среду от вредного действия хлора. Делать это совершенно несложно. Достаточно просто всыпать порошок в наш опрыскиватель.

Чем обрабатывать деревья и растения весной? Самое эффективное средство от Ивана Русских-10

Активированный монофосфатом калия раствор гипохлорида необходимо использовать в течение часа для равномерного опрыскивания кустов смородины, крыжовника, роз и других растений. Он идеально подойдёт для искореняющей обработки всех садовых растений – таких, как яблоня и груша.

Чем обрабатывать деревья и растения весной? Самое эффективное средство от Ивана Русских-13

Поскольку наш раствор не содержит активного хлора, он безопасен для здоровья человека и окружающей среды. По этой же причине он послужит хорошим дезинфектантом для обработки теплицы перед высадкой рассады.

# Растения и цветы # калейдоскоп # Иван Русских # Фотофакт # Полезные советы

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