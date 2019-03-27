Чем обрабатывать деревья и растения весной? Самое эффективное средство от Ивана Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Весна активно вступает в свои права. Вместе с растениями, к сожалению, просыпаются их болезни и вредители, а особенно в защите от проблем нуждается плодовый сад. Для проведения искореняющей обработки сада идеально подойдёт наш рецепт.

Для приготовления нашего эффективного состава нам понадобится: 1 л на 10 л воды хлорного отбеливателя и 100 г монофосфата калия.

Любой хлорный отбеливатель содержит в своём составе гипохлорид натрия, который является сильным антисептиком. Для приготовления нашего раствора достаточно разбавить 1 л хлорного отбеливателя в 10 л воды.

Чтобы предотвратить превращение гипохлорида натрия в хлор, необходимо добавить моносульфат калия. Это защитит и нас, и окружающую среду от вредного действия хлора. Делать это совершенно несложно. Достаточно просто всыпать порошок в наш опрыскиватель.

Активированный монофосфатом калия раствор гипохлорида необходимо использовать в течение часа для равномерного опрыскивания кустов смородины, крыжовника, роз и других растений. Он идеально подойдёт для искореняющей обработки всех садовых растений – таких, как яблоня и груша.