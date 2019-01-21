Прямой эфир

В Минск 21 января прибудут участники чемпионата Европы по фигурному катанию

21 января 2019 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск на этой неделе станет центром притяжения любителей фигурного катания со всей Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск 21 января прибудут участники чемпионата Европы по фигурному катанию-1

Участники чемпионата Старого Света в Беларусь начнут прибывать уже 21 января. Список внушительный. С трибун «Минск-Арены» можно будет увидеть лидеров сборной России, в сильнейшем составе приезжает команда Франции, выйдет на лед бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес, прославленные спортсмены из Италии и ФРГ.

Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой

# Фигурное катание # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой
20 января 2019 20:15

Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой

Елена Нырцова: «Есть основания полагать, что отберёмся на Олимпиаду полным составом»
20 января 2019 19:55

Елена Нырцова: «Есть основания полагать, что отберёмся на Олимпиаду полным составом»

Супруга Юрия Данилочкина о 7-месячной дочери: «Решили с самого рождения её приобщать к большому спорту»
20 января 2019 13:38

Супруга Юрия Данилочкина о 7-месячной дочери: «Решили с самого рождения её приобщать к большому спорту»