В Минск 21 января прибудут участники чемпионата Европы по фигурному катанию

Новости Беларуси. Минск на этой неделе станет центром притяжения любителей фигурного катания со всей Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники чемпионата Старого Света в Беларусь начнут прибывать уже 21 января. Список внушительный. С трибун «Минск-Арены» можно будет увидеть лидеров сборной России, в сильнейшем составе приезжает команда Франции, выйдет на лед бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес, прославленные спортсмены из Италии и ФРГ.

Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой