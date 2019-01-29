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Его фокусы покорили самого Якубовича. Белорус Евгений Стадольник – о том, как разыгрывает кондукторов и признался в любви картами

29 января 2019 07:22
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Евгений Стадольник, иллюзионист:
Человек, в среднем, надевает кольцо за 1-3 секунды, я это делаю всего лишь за хлопок.

Его фокусы покорили самого Якубовича. Белорус Евгений Стадольник – о том, как разыгрывает кондукторов и признался в любви картами-1

Ему удалось удивить Сергея Безрукова, Юлианну Караулову и Тимура Родригеза. А фокусы с кольцом покорили самого Леонида Якубовича в шоу. Евгений Стадольник забрал главный приз и потратил его на семинары и реквизит. Будущий экономист уже определился с профессией мечты.

Его фокусы покорили самого Якубовича. Белорус Евгений Стадольник – о том, как разыгрывает кондукторов и признался в любви картами-4

Евгений Стадольник:
Моё знакомство с магией произошло в пионерском лагере, вдохновился примером своего друга, Олегом Булавиным. Первое время это, естественно, был YouTube. Фокусники не рассказывают свои секреты фокусов и это правильно. Мне помогла, я считаю, математика, потому что она развивала во мне логическое мышление.

Его фокусы покорили самого Якубовича. Белорус Евгений Стадольник – о том, как разыгрывает кондукторов и признался в любви картами-7

Под его пристальным взглядом ложка превращается в арт-объект. Прабабушка фокусника была гадалкой и, возможно, передала частичку волшебства. Но в прогнозы парень не верит. Каждый сам создаёт свою судьбу. А вот психотип человека и его мысли читает прекрасно. Для каждого он найдёт свою иллюзию.

Его фокусы покорили самого Якубовича. Белорус Евгений Стадольник – о том, как разыгрывает кондукторов и признался в любви картами-10

Его фокусы покорили самого Якубовича. Белорус Евгений Стадольник – о том, как разыгрывает кондукторов и признался в любви картами-12

Евгений Стадольник:
Загадайте у себя в уме одну любую карту, напишите её на этом листике и мне, естественно, не показывайте. Всё это время на столе лежал телефон, на котором было одно-единственное предсказание.

Его фокусы покорили самого Якубовича. Белорус Евгений Стадольник – о том, как разыгрывает кондукторов и признался в любви картами-15

Его фокусы покорили самого Якубовича. Белорус Евгений Стадольник – о том, как разыгрывает кондукторов и признался в любви картами-17

Его фокусы покорили самого Якубовича. Белорус Евгений Стадольник – о том, как разыгрывает кондукторов и признался в любви картами-19

Мне очень удобно списывать, что никто не замечает, надеюсь, не смотрят преподаватели. Ещё в Витебске есть кондукторы, когда им передаёшь за проезд, я даю монетку, бах, она исчезла и это вызывает бурю эмоций, потому что человек не ожидает, что сейчас произойдёт.

За искусством – ежедневные тренировки, мастер-классы и выступления за рубежом. Одним словом, постоянное развитие. И хоть в Беларуси нет своего Хогвартса, можно научиться мастерству в соседней Москве и Киеве, было бы желание. А пока о некоторых тайнах знает лишь любимая девушка. Она – главная муза.

Его фокусы покорили самого Якубовича. Белорус Евгений Стадольник – о том, как разыгрывает кондукторов и признался в любви картами-22

Евгений Стадольник:
Один раз я очень оригинально признался своей девушке в любви. Она таким образом выбрала карты, что сложилась фраза: «I love you» и дама червей.

Его фокусы покорили самого Якубовича. Белорус Евгений Стадольник – о том, как разыгрывает кондукторов и признался в любви картами-25

В ближайших планах – международный фестиваль иллюзионистов в Санкт-Петербурге. В глобальных – сольное шоу и гастроли. Евгений Стадольник способен дарить чудеса даже тем, кто в них не верит. С таким вдохновением есть все шансы стать белорусским Копперфильдом.

Его фокусы покорили самого Якубовича. Белорус Евгений Стадольник – о том, как разыгрывает кондукторов и признался в любви картами-28

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