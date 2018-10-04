Юлия Пересильд показала двух подросших дочерей: фотофакт

Снимок актриса опубликовала в Instagram. На фото мама и две ее дочери – 9-летняя Анна и 6-летняя Мария. Семья устроила совместный поход на спектакль.

Юлия Пересильд:

Выходной... Загадочное слово выходной. Это такая редкость, что день, в котором есть 6 часов без работы, по праву считается выходным. И, конечно, он дарится самым Главным, самым любимым людям – нашим детям.

«Я всегда выбираю роли сама»: самые яркие работы Юлии Пересильд

В конце минувшего года режиссер Алексей Учитель подтвердил информацию о том, что он является отцом девочек.