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Юлия Пересильд показала двух подросших дочерей: фотофакт

04 октября 2018 11:27
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Новости России.  Юлия Пересильд показала своих подросших детей.

Снимок актриса опубликовала в Instagram. На фото мама и две ее дочери – 9-летняя Анна и 6-летняя Мария. Семья устроила совместный поход на спектакль.

Юлия Пересильд показала двух подросших дочерей: фотофакт-1

Фото: instagram.com/juliaperesild

Юлия Пересильд:
Выходной... Загадочное слово выходной. Это такая редкость, что день, в котором есть 6 часов без работы, по праву считается выходным. И, конечно, он дарится самым Главным, самым любимым людям – нашим детям.

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В конце минувшего года режиссер Алексей Учитель подтвердил информацию о том, что он является отцом девочек.

Алексей Учитель рассказал, какими талантами его радуют маленькие дочки (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Юлия Пересильд # Алексей Учитель # Фотофакт

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