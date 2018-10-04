Алёна Свиридова намекнула на то, что вышла замуж: фотофакт

Новости России. Российская певица Алёна Свиридова намекнула, что вышла замуж за своего возлюбленного Давида Варданяна.
3 октября Свиридова разместила на странице в Instagram совместное фото с Варданяном.
«И жили они долго и счастливо», – подписала снимок певица.
Фото: instagram.com/alenasviridova
Фанаты пары вспомнили, что такой фразой часто заканчиваются сказки и мультфильмы, где главные герои создают семью. Поэтому появилось предположение, что Свиридова и Варданян вступили в брак.
Алёна Свиридова: «Мечты сбываются настолько, насколько ты этого хочешь!»
Фото: instagram.com/alenasviridova
Поклонники не раз выражали своё восхищение парой.
«Вы отлично смотритесь вместе»,
«Выглядите супер (оба)! И прекрасно дополняете друг друга»,
«Красивая пара, а кто Давид по гороскопу?».
Алёна и Давид начали встречаться шесть лет назад. Мужчина младше певицы на 14 лет.
Летом 2018 года Сергей Лазарев поздравил Валерию с рождением ребёнка.
«Здоровья – самое главное» (здесь подробности).