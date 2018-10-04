Алёна Свиридова намекнула на то, что вышла замуж: фотофакт

Новости России. Российская певица Алёна Свиридова намекнула, что вышла замуж за своего возлюбленного Давида Варданяна. 3 октября Свиридова разместила на странице в Instagram совместное фото с Варданяном. «И жили они долго и счастливо», – подписала снимок певица.

Фото: instagram.com/alenasviridova

Фанаты пары вспомнили, что такой фразой часто заканчиваются сказки и мультфильмы, где главные герои создают семью. Поэтому появилось предположение, что Свиридова и Варданян вступили в брак. Алёна Свиридова: «Мечты сбываются настолько, насколько ты этого хочешь!»

Фото: instagram.com/alenasviridova