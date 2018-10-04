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Алёна Свиридова намекнула на то, что вышла замуж: фотофакт

04 октября 2018 09:45
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Новости России. Российская певица Алёна Свиридова намекнула, что вышла замуж за своего возлюбленного Давида Варданяна.  

3 октября Свиридова разместила на странице в Instagram совместное фото с Варданяном.  

«И жили они долго и счастливо», – подписала снимок певица.  

Алёна Свиридова намекнула на то, что вышла замуж: фотофакт-1

Фото: instagram.com/alenasviridova  

Фанаты пары вспомнили, что такой фразой часто заканчиваются сказки и мультфильмы, где главные герои создают семью. Поэтому появилось предположение, что Свиридова и Варданян вступили в брак.  

Алёна Свиридова: «Мечты сбываются настолько, насколько ты этого хочешь!»  

Алёна Свиридова намекнула на то, что вышла замуж: фотофакт-4

Фото: instagram.com/alenasviridova  

Поклонники не раз выражали своё восхищение парой.  

«Вы отлично смотритесь вместе»,  

«Выглядите супер (оба)! И прекрасно дополняете друг друга»,  

«Красивая пара, а кто Давид по гороскопу?».  

Алёна и Давид начали встречаться шесть лет назад. Мужчина младше певицы на 14 лет.  

Летом 2018 года Сергей Лазарев поздравил Валерию с рождением ребёнка.  

«Здоровья – самое главное» (здесь подробности).  

# Звезды # калейдоскоп # Алена Свиридова # Давид Варданян

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