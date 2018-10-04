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Видео, покорившее сеть. Врач делает младенцу прививку, а тот не плачет

04 октября 2018 08:45
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Новости Великобритании. Сеть поразил врач, который нашел невероятный способ заставлять детей не плакать во время прививок.

По информации Mirror, ребенку на видео делают вакцинацию, которую называют «шесть в одном». 

Однако независимо от вашего возраста уколы – это не всегда приятно.

Как же сделать это процесс максимально комфортным для младенца? Кажется, один врач добился совершенства.

В одном очень милом видео педиатр раскрывает блестящий метод, который показывает, что его крошечный пациент не волнуется и не боится иглы.

Врач аккуратно делает прививку ребенку, напевая при этом смешные песни и издавая разные звуки, тем самым отвлекая малыша от болезненного процесса.

С первых секунд видео заметно, что ребенок зачарован и полностью увлечен доктором.

Затем, как только ребенок развеселился и порозовел от смеха, врач в мгновение ока делает ему прививку. Совершенно удивительно.

Ролик привлек десятки тысяч просмотров и комментариев, в том числе от других медицинских специалистов.

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# Медицина # калейдоскоп

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