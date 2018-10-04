«Абсолютное хамство». Что возмутило Настасью Самбурскую на гастролях в Минске

Настасья Самбурская в соцсетях рассказала о случае, который возмутил ее на гастролях в Минске. Актриса посвятила произошедшему два видео на своей странице в Instagram. Настасья Самбурская третьего октября вместе с коллегами играли спектакль «Салемские ведьмы».

Фото: instagram.com/samburskaya

По словам самой Самбурской, а также актрис Полины Некрасовой и Дарьи Бондаренко, в первом ряду сидели три человека, которые на профессиональную и не очень технику фотографировали со вспышкой происходящее на сцене. «Как так можно вообще?», – удивляются актрисы. «Мы не роботы, как мы можем абстрагироваться, что за неуважение».

Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/samburskaya