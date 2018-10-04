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«Абсолютное хамство». Что возмутило Настасью Самбурскую на гастролях в Минске

04 октября 2018 09:57
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Настасья Самбурская в соцсетях рассказала о случае, который возмутил ее на гастролях в Минске.

Актриса посвятила произошедшему два видео на своей странице в Instagram.

Настасья Самбурская третьего октября вместе с коллегами играли спектакль «Салемские ведьмы».

«Абсолютное хамство». Что возмутило Настасью Самбурскую на гастролях в Минске-1

Фото: instagram.com/samburskaya

По словам самой Самбурской, а также актрис Полины Некрасовой и Дарьи Бондаренко, в первом ряду сидели три человека, которые на профессиональную и не очень технику фотографировали со вспышкой происходящее на сцене.

«Как так можно вообще?», – удивляются актрисы. «Мы не роботы, как мы можем абстрагироваться, что за неуважение».

«Абсолютное хамство». Что возмутило Настасью Самбурскую на гастролях в Минске-4

Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/samburskaya

Чуть позже Настасья Самбурская опубликовала еще один ролик, в котором подробнее описала ситуацию.

Настасья Самбурская:
Есть очевидные вещи. Концерт – это одно, спектакль – это совершенно другое. Актеру нужно сосредоточиться на роли. Мы же не сумасшедшие, мы все равно видим то, что происходит в зале – возня, это все слышно всегда. Это очень отвлекает. Сегодня эти три фотографа, которые сидели в первом ряду, они телефон передавали, фотоаппаратами щелкали – абсолютное хамство. Мы же не можем посреди спектакля сказать: «Слышь, прекрати, пожалуйста».

«У меня Instagram – он состоит из ответов очень часто». Интервью с Настасьей Самбурской о соцсетях, спорте и юморе (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Настасья Самбурская # Полина Некрасова # Дарья Бондаренко # Фотофакт

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