«Абсолютное хамство». Что возмутило Настасью Самбурскую на гастролях в Минске
Настасья Самбурская в соцсетях рассказала о случае, который возмутил ее на гастролях в Минске.
Актриса посвятила произошедшему два видео на своей странице в Instagram.
Настасья Самбурская третьего октября вместе с коллегами играли спектакль «Салемские ведьмы».
Фото: instagram.com/samburskaya
По словам самой Самбурской, а также актрис Полины Некрасовой и Дарьи Бондаренко, в первом ряду сидели три человека, которые на профессиональную и не очень технику фотографировали со вспышкой происходящее на сцене.
«Как так можно вообще?», – удивляются актрисы. «Мы не роботы, как мы можем абстрагироваться, что за неуважение».
Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/samburskaya
Чуть позже Настасья Самбурская опубликовала еще один ролик, в котором подробнее описала ситуацию.
Настасья Самбурская:
Есть очевидные вещи. Концерт – это одно, спектакль – это совершенно другое. Актеру нужно сосредоточиться на роли. Мы же не сумасшедшие, мы все равно видим то, что происходит в зале – возня, это все слышно всегда. Это очень отвлекает. Сегодня эти три фотографа, которые сидели в первом ряду, они телефон передавали, фотоаппаратами щелкали – абсолютное хамство. Мы же не можем посреди спектакля сказать: «Слышь, прекрати, пожалуйста».
«У меня Instagram – он состоит из ответов очень часто». Интервью с Настасьей Самбурской о соцсетях, спорте и юморе (читать далее).