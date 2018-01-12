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Ветер срывал крыши, снег заметал автомобили: жуткий буран в Астане на фото очевидцев

12 января 2018 12:39
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Новости Казахстана. На неделе в Астане прошел буран.

Из-за непогоды был закрыт столичный аэропорт. В городе отменили занятия для школьников и студентов колледжей. В некоторых районах возникли проблемы с электричеством. Автомобили, как игрушечные, разметало по дороге.

Власти рекомендовали не покидать дома без крайней необходимости.

Местные жители не упустили возможность сделать редкие фотографии. 

В Астане устраняют последствия снежного бурана – здесь подробнее.

Летом 2017 года погода преподнесла жителям Петербурга сюрприз. В июле выпал снег – читать далее.

# Фотофакт # калейдоскоп # Погода

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