В Австралии мачо-кенгуру не пустил туристку в дамскую комнату: фотофакт

Новости Австралии. В конце декабря 2017 года в Австралии туристка не смогла попасть в туалет из-за кенгуру. Животное лежало возле дамской комнаты и загораживало дорогу.
Как сообщает News.com.au, 30-летняя француженка Сандрина Даньяу решила не пытаться пройти мимо кенгуру. Вместо этого она сфотографировала лежавшее в необычной позе животное, чтобы потом показать друзьям, с какими препятствиями ей пришлось столкнуться.
Девушка сделала этот снимок в Национальном парке Джона Фореста.
Сандрина Даньяу, очевидец:
Это было так смешно, я не могла перестать смеяться, увидев кенгуру в такой позе. Я бы не удивилась, если бы он сказал: «Эй, девушка, что случилось?». Я не могла в это поверить. Только в Австралии могло произойти нечто подобное.
Смеющийся тюлень, летающий хомяк и танцующий лемур.
Конкурс среди снимков смешных животных провели несколько лет назад (смотрите необычные фото здесь).