В Австралии мачо-кенгуру не пустил туристку в дамскую комнату: фотофакт

Новости Австралии. В конце декабря 2017 года в Австралии туристка не смогла попасть в туалет из-за кенгуру. Животное лежало возле дамской комнаты и загораживало дорогу.

Как сообщает News.com.au, 30-летняя француженка Сандрина Даньяу решила не пытаться пройти мимо кенгуру. Вместо этого она сфотографировала лежавшее в необычной позе животное, чтобы потом показать друзьям, с какими препятствиями ей пришлось столкнуться.