Настасья Самбурская рассталась с мужем из Беларуси?
Новости России. Российские СМИ предполагают, что актриса Настасья Самбурская рассталась с мужем – «Мистером Беларусь» Кириллом Дыцевичем.
Актриса удалила все фото с 24-летним супругом из социальной сети Instagram, где у актрисы 9 миллионов подписчиков.
Пока ни актриса, ни ее супруг информацию не комментировали.
Фото: instagram.com/samburskaya
Однако Настасья в середине декабря опубликовала пост, в котором спросила, стоит ли давать людям второй шанс?
Настасья Самбурская, актриса:
Стоит ли давать людям второй шанс? Или всё же доверие, оказанное вероломному, даёт ему возможность вредить?
Фото: instagram.com/samburskaya
Напомним, что 15 ноября Самбурская опубликовала фото, на котором демонстрировала свое обручальное кольцо, рассказала о прошедшем бракосочетании и отметила, что это не шутка.
«Я любима и люблю, чего и вам всем желаю» (подробности здесь).
В этом же месяце актриса рассказала, что заменила телеведущую Елену Летучую в программе «Ревизорро» и стала новым лицом шоу.