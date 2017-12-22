Настасья Самбурская рассталась с мужем из Беларуси?

Новости России. Российские СМИ предполагают, что актриса Настасья Самбурская рассталась с мужем – «Мистером Беларусь» Кириллом Дыцевичем.

Актриса удалила все фото с 24-летним супругом из социальной сети Instagram, где у актрисы 9 миллионов подписчиков.

Пока ни актриса, ни ее супруг информацию не комментировали.