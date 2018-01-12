Учёные рассказали, почему люди зимой набирают вес

Новости мира. Ученые обнаружили, что солнечные лучи способствуют похудению.
Как сообщается в Scientific Reports, умеренное воздействие солнечного света выступает в качестве регулятора циркадного ритма человека. Это улучшает метаболизм. И, напротив, нехватка солнечного света может приводить к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Зимой люди получают недостаточное количество солнечного света, поэтому организм накапливает жиры.
Исследования проводились с целью найти новые способы лечения диабета. Объяснение сезонного набора веса оказалось случайным бонусом.
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Продолжительность и интенсивность лечебного солнечного воздействия пока не определена. Учёные советуют слишком долго не находиться под прямыми солнечными лучами.
Учёные пользуются наукой и для развлечений.
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