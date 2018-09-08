Названы продукты, которые помогут снизить риск инсульта и инфаркта

Новости Канады. Учёные из Исследовательского центра биотехнологий имени Кинана при Больнице Архангела Михаила выяснили, какие продукты нужно есть для профилактики развития болезней сердца.

Как сообщает Nature Communications, в своём исследовании учёные отмечают, что инфаркт и инсульт являются ведущими причинами смерти. Исследователи хотели узнать, как уменьшить вероятность развития этих заболевания, не нарушая систему гемостаза.

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В данной серии экспериментов учёные проводили опыты в поисках способа помешать образованию тромбозов, но так, чтобы это не ухудшило свёртываемость крови. Исследователи выяснили, что лучшим вариантом является повышение в организме концентрации белка плазмы крови — аполипопротеина A-IV (ApoA-IV).

Этот белок подавляет активность тромбоцитов. ApoA-IV блокирует мембранный белок гликопротеин IIb/IIIa, что мешает этим элементам собираться в одном месте. А это, в свою очередь, позволяет избегать закупоривания сосудов, которое приводит к формированию тромбов.

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Исследователи обнаружили и циркадный ритм белка. Они обратили внимание на разницу в концентрации ApoA-IV у доноров, которые в разное время сдавали кровь. Это заставило учёных вспомнить, что инфаркты и инсульты чаще случаются по утрам.