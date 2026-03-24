Сменила каблуки на берцы – белоруска рассказала, почему решила стать участковым инспектором

Анна Меркушевич, корреспондент:
Быть жесткой – не значит быть грубой, а быть женственной – не значит быть слабой. Сегодня расскажем о женщине, которая по долгу службы меняет каблуки на берцы.
Илона Германенко – участковый инспектор Боровлянского отдела милиции. Несколько лет назад она разбавила мужской коллектив инспекторов Пристоличья. Отзывчивая, приветливая, а когда нужно, строгая и принципиальная. В ее зоне ответственности – пять тысяч домов и десятки тысяч жителей. Каждый со своими проблемами: от бытовых скандалов до серьезных преступлений. Обеспечить правопорядок и при этом оставаться женщиной. Сложно ли это?
Илона Германенко, участковый инспектор Боровлянского отдела милиции:
Здесь никто не делит нас на мужчин и женщин. Все одинаковые. Все одинаково ходят на суточное дежурство, все одинаково исполняют материалы, все одинаково осуществляют прием граждан.
Белорусская женщина-участковый – это, в первую очередь, трудолюбивая женщина. Это женщина, которая не боится работы. Но в то же время это женщина, которая хранит домашний очаг.
Всегда хотелось помогать людям. Это мечта детства, несмотря на то что никто из моих родственников в системе МВД военнослужащим не работал и не служил. Я закончила 11 классов, мне не хватило одного балла для поступления на очную форму в Академию МВД. Я могла рассмотреть любой вуз, но поскольку мне очень хотелось служить в органах внутренних дел, то я пошла на заочную форму обучения в Академию МВД. Помимо этого, я устроилась на службу в Советский отдел Департамента охраны города Минска и совмещала службу с обучением.
О карьере, силе женского стиля и личной философии – интервью с ректором БГУКИ Натальей Карчевской.
Илона Германенко:
В нашей стране женщине можно реализоваться почти в каждой профессии, то есть у нас уже выработано какое-то равноправие. Очень мало осталось должностей, на которые не берут женщин. Это очень здорово, что мы идем в ногу со временем, и государство нам в этом помогает.
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