«Учить не достижениям человечества, а учить учиться». Каким должно быть образование в Беларуси? Мнение ректора БГУ

Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Наши люди, они же всегда знают, как учить, как лечить, как в футбол играть. Образование – это та сфера, которая очень часто подвержена общественной критике. На Ваш взгляд, многие упрекают белорусское образование в крайне низкой прикладной способности в виде производственных практик. Что слишком много теории – мало чего потом пригождается в жизни. Чего ещё не хватает белорусскому образованию? И что в Белгосуниверситете делают, чтобы его, скажем, в общую струю?

Андрей Король о начале ректорства: «БГУ – огромный корабль в тихой заводи. И люди были на каждой палубе заняты своим делом, не было ощущения команды»

Андрей Король, ректор БГУ:

Система образования, во-первых, достаточно консервативная, и слава Богу, система. Потому что если она будет подвержена, что называется, дуновениям всех ветров, то это может при известных условиях привести к печальным результатам. Но в то же самое время она, действительно, должна быть гибкой и подвижной для тех фундаментальных изменений, которые есть в мире на рынке труда. Например, никто не может сказать, какая востребованная сегодня специальность будет через 5-7 лет. А у на срок обучения гораздо больше.

То есть вопрос – чему учить? Ответ очень простой: учить не достижениям человечества, а учить учиться. Учить, прежде всего, открывать, находить самого себя. Учить не столько давать правильные ответы, сколько учить задавать вопросы. Учить не столько знанию, сколько учить незнанию.

Говорить о том, чего не хватает в системе образования, я бы, кстати, позволил бы не согласиться – сделано очень многое за последние, наверное, лет 20 в отношении практикоориентированности в образовании. Есть целые ресурсные центры. Есть те стандарты, те программы, по которым, в общем-то, происходит не просто отеоретизирование материала, а там, где в полях студент разного курса, в общем-то, щупает эту жизнь, которая вокруг него. Поэтому мы бы не достигали таких, во-первых, результатов. Будь то на интеллектуальных чемпионатах мира по программированию, будь то на Worldskills и прочих вещах. Поэтому говорить, что всё плохо – это, знаете, как читать комментарии иногда.