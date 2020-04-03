Как сейчас выглядит единственный сын Михаила Евдокимова, который родился за год до его смерти
Михаила Евдокимова не стало в 2005 году. Любимый многими актер погиб в результате автомобильной аварии.
У Михаила Евдокимова осталась жена и дочь, а также двое внебрачных детей от двух разных женщин. Младшему из наследников актера исполнился лишь год, когда его отец умер.
Фото: VK Инна Белова
Единственный сын актера – Даниил – родился в августе 2004 года. Мама мальчика – Инна Белова. После смерти Евдокимова женщина не стала претендовать на наследство актера. Она даже познакомилась со вдовой Михаила и наладила с ней отношения.
Фото: VK Инна Белова
Сейчас мальчику 16 лет. Он вырос похожим на отца.
Фото: VK Инна Белова
Инна Белова рассказывала, что она вышла замуж второй раз и родила сына. Даниил принял ее мужа как друга, но мальчик знает, что его папа – Михаил Евдокимов – и не забывает его. По словам женщины, она считает, что отец всегда должен быть один.
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