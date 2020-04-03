Как сейчас выглядит единственный сын Михаила Евдокимова, который родился за год до его смерти

Михаила Евдокимова не стало в 2005 году. Любимый многими актер погиб в результате автомобильной аварии. У Михаила Евдокимова осталась жена и дочь, а также двое внебрачных детей от двух разных женщин. Младшему из наследников актера исполнился лишь год, когда его отец умер.

Фото: VK Инна Белова Единственный сын актера – Даниил – родился в августе 2004 года. Мама мальчика – Инна Белова. После смерти Евдокимова женщина не стала претендовать на наследство актера. Она даже познакомилась со вдовой Михаила и наладила с ней отношения.

Фото: VK Инна Белова Сейчас мальчику 16 лет. Он вырос похожим на отца.