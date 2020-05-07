«Я и она снова будем вместе». Мужчина едва не остался без жены из-за виртуального соперника

Женщина настолько увлеклась видеоиграми, что испугала мужа. Ведь она родила игровому супругу двоих детей, а с реальным почти перестала разговаривать. Эту драматичную историю рассказал канадец Питер Чайковски на своей странице в Twitter. Всё началось с того, что супруга мужчины захотела сыграть в видеоигру в жанре симулятора жизни. Женщина построила там домик, завела фермерское хозяйство, вышла замуж за фермера Харви и родила ему двоих детей. Когда Питер попытался поговорить с женой, та начала отвечать что-то невнятное про коров, открытие каких-то странных салонов посреди ночи и прочие непонятные вещи. Мужчина забеспокоился, что теряет супругу. Какой-то виртуальный персонаж отнимает у него любовь всей жизни! Когда хочется поверить в вечную любовь. 7 трогательных примеров

Фото: facebook.com/peterchiykowski

Чайковски понял: действовать нужно решительно и прямо сейчас. Как можно вернуть жену, влюблённую в другого мужчину? Питер нашёл единственно верный путь – стать этим самым мужчиной. Канадец отрастил себе такие же усы, слегка изменил причёску, подобрал такую же одежду, Чайковский узнал о Харви всё и стал подражать ему. «Я стал Харви. Моё радио готово. Мои модели самолётов ждут. Я и она снова будем вместе», – твёрдо написал Чайковски.

Фото: facebook.com/peterchiykowski

К удивлению пользователей соцсетей, Питер и впрямь стал невероятно похож на Харви. Затем появились и догадки. Пользователи предположили, что супруга Чайковски изначально вышла за него замуж, потому что он был похож на Харви. Жена с негодованием выбежала из ресторана после просьбы мужа. Всё дело в милой, но странной привычке женщины Питер проверил эту версию и был поражён: диалоги его супруги и Харви напоминают общение между мужчиной и его женой. Кроме того, супруга специально подбирала ему гардероб, который напоминал одежду игрового персонажа.

Фото: twitter.com/rockpapercynic