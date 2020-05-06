Родители поздравили сына с получением учёной степени. Теперь о парне знают тысячи людей

Молодой человек не смог пойти на выпускной, но родители всё равно организовали для него праздник. Теперь о парне знает как минимум половина города.

Как сообщает Mashable, 30-летний житель города Конвей штата Южная Каролина Брэндон Труетт теперь не простой человек, а кандидат филологических наук.

24 апреля американец защитил диссертацию при помощи видеоконференции и получил учёную степень в области английского языка. Родители обрадовались за сына и попросили его прислать фото. Парень без задней мысли отправил снимок и забыл об этом.