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Родители поздравили сына с получением учёной степени. Теперь о парне знают тысячи людей

06 мая 2020 13:36
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Молодой человек не смог пойти на выпускной, но родители всё равно организовали для него праздник. Теперь о парне знает как минимум половина города. 

Как сообщает Mashable, 30-летний житель города Конвей штата Южная Каролина Брэндон Труетт теперь не простой человек, а кандидат филологических наук. 

24 апреля американец защитил диссертацию при помощи видеоконференции и получил учёную степень в области английского языка. Родители обрадовались за сына и попросили его прислать фото. Парень без задней мысли отправил снимок и забыл об этом. 

Родители поздравили сына с получением учёной степени. Теперь о парне знают тысячи людей-1

Фото: twitter.com/bwtruett 

Спустя несколько дней Брэндону позвонил отец. Мужчина ещё раз поздравил сына и показал ему билборд с его фотографией. Парень был в лёгком шоке. Первое, о чём он подумал, было: «Я не помню, чтобы когда-либо видел своё лицо в таком огромном размере». 

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Труетт был очень рад, ведь в противном случае никто не узнал бы о его достижении, поскольку церемонии с вручением дипломов временно не проводятся. Новоиспечённый кандидат филологических наук опубликовал снимок билборда на своей странице в Twitter. Публикация набрала более 120 тысяч «нравится». 

Родители поздравили сына с получением учёной степени. Теперь о парне знают тысячи людей-4

Фото: twitter.com/bwtruett 

«Должен признать, эта публичная поддержка моего отца, который не закончил среднюю школу, позволяет мне сегодня гордиться собой», – написал Брэндон. 

Пользователи соцсети тоже поздравили Труетта и сказали, что у него замечательный отец. 

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# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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