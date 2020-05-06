Родители поздравили сына с получением учёной степени. Теперь о парне знают тысячи людей
Молодой человек не смог пойти на выпускной, но родители всё равно организовали для него праздник. Теперь о парне знает как минимум половина города.
Как сообщает Mashable, 30-летний житель города Конвей штата Южная Каролина Брэндон Труетт теперь не простой человек, а кандидат филологических наук.
24 апреля американец защитил диссертацию при помощи видеоконференции и получил учёную степень в области английского языка. Родители обрадовались за сына и попросили его прислать фото. Парень без задней мысли отправил снимок и забыл об этом.
Фото: twitter.com/bwtruett
Спустя несколько дней Брэндону позвонил отец. Мужчина ещё раз поздравил сына и показал ему билборд с его фотографией. Парень был в лёгком шоке. Первое, о чём он подумал, было: «Я не помню, чтобы когда-либо видел своё лицо в таком огромном размере».
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Труетт был очень рад, ведь в противном случае никто не узнал бы о его достижении, поскольку церемонии с вручением дипломов временно не проводятся. Новоиспечённый кандидат филологических наук опубликовал снимок билборда на своей странице в Twitter. Публикация набрала более 120 тысяч «нравится».
Фото: twitter.com/bwtruett
«Должен признать, эта публичная поддержка моего отца, который не закончил среднюю школу, позволяет мне сегодня гордиться собой», – написал Брэндон.
Пользователи соцсети тоже поздравили Труетта и сказали, что у него замечательный отец.
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