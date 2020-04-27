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Когда хочется поверить в вечную любовь. 7 трогательных примеров

27 апреля 2020 08:36
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Что такое любовь? Многие люди задаются этим вопросом в разные периоды своей жизни. Каждому хочется верить в чудеса и взаимность чувств. Скептики будут сомневаться и говорить: «Нет, друг, это не любовь, это химическая реакция в мозгу».

И всё-таки находятся примеры, когда странное поведение людей не назвать иначе, кроме как «любовью». Мы решили собрать несколько таких историй, чтобы сделать мир немного добрее.

«Сегодня у моих бабушки и дедушки 75 годовщина свадьбы»,

Когда хочется поверить в вечную любовь. 7 трогательных примеров-1

Фото: reddit.com/user/tempezst

Фермер из Аргентины высадил семь тысяч деревьев в форме гитары. Мужчина сделал это в честь жены, которая очень любила гитары.

Когда хочется поверить в вечную любовь. 7 трогательных примеров-4

Фото: google.com/maps

Супруги всё время вместе ходили смотреть футбол. После смерти мужа жена продолжает приходить на стадион.

Когда хочется поверить в вечную любовь. 7 трогательных примеров-7

Фото: twitter.com/sadpicforfb и twitter.com/Fener10line

По информации Daily Mirror, Линь Сяофэнь четыре года встречалась с парнем и рассказала ему, что однажды ей потребовалось переливание крови. Выяснилось, что донором оказался её нынешний молодой человек Лянь Жиченг. Узнав об этом, парень посоветовал всем чаще сдавать кровь, ведь есть шанс спасти свою будущую жену.

Парень переехал в другую страну, чтобы не встречаться с девушкой. И всё равно женился на ней 

Когда хочется поверить в вечную любовь. 7 трогательных примеров-10

Фото: news.youth.cn

«Каждое утро мой отец раскладывает во дворе корм для птиц так, чтобы моя мама, проснувшись, увидела это»,

Когда хочется поверить в вечную любовь. 7 трогательных примеров-13

Фото: pikabu.ru / Justic

«Вот так выглядит настоящая любовь. Мама фотографирует, пока папа притворяется, что застрял в сушилке»,

Когда хочется поверить в вечную любовь. 7 трогательных примеров-16

Фото: reddit.com/user/sassafras711

«Моему прадедушке 93 года, но он всё ещё каждую неделю приглашает мою прабабушку на свидание».

Когда хочется поверить в вечную любовь. 7 трогательных примеров-19

Фото: twitter.com/EmilyDeen4

Кстати, ранее мы рассказывали о муже, который весело встретил свою супругу в аэропорту.

Мужчина примерил на себя образ шофёра – здесь подробнее

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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