Когда хочется поверить в вечную любовь. 7 трогательных примеров

Что такое любовь? Многие люди задаются этим вопросом в разные периоды своей жизни. Каждому хочется верить в чудеса и взаимность чувств. Скептики будут сомневаться и говорить: «Нет, друг, это не любовь, это химическая реакция в мозгу».

И всё-таки находятся примеры, когда странное поведение людей не назвать иначе, кроме как «любовью». Мы решили собрать несколько таких историй, чтобы сделать мир немного добрее.

«Сегодня у моих бабушки и дедушки 75 годовщина свадьбы»,