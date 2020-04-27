Когда хочется поверить в вечную любовь. 7 трогательных примеров
Что такое любовь? Многие люди задаются этим вопросом в разные периоды своей жизни. Каждому хочется верить в чудеса и взаимность чувств. Скептики будут сомневаться и говорить: «Нет, друг, это не любовь, это химическая реакция в мозгу».
И всё-таки находятся примеры, когда странное поведение людей не назвать иначе, кроме как «любовью». Мы решили собрать несколько таких историй, чтобы сделать мир немного добрее.
«Сегодня у моих бабушки и дедушки 75 годовщина свадьбы»,
Фото: reddit.com/user/tempezst
Фермер из Аргентины высадил семь тысяч деревьев в форме гитары. Мужчина сделал это в честь жены, которая очень любила гитары.
Супруги всё время вместе ходили смотреть футбол. После смерти мужа жена продолжает приходить на стадион.
Фото: twitter.com/sadpicforfb и twitter.com/Fener10line
По информации Daily Mirror, Линь Сяофэнь четыре года встречалась с парнем и рассказала ему, что однажды ей потребовалось переливание крови. Выяснилось, что донором оказался её нынешний молодой человек Лянь Жиченг. Узнав об этом, парень посоветовал всем чаще сдавать кровь, ведь есть шанс спасти свою будущую жену.
Парень переехал в другую страну, чтобы не встречаться с девушкой. И всё равно женился на ней
«Каждое утро мой отец раскладывает во дворе корм для птиц так, чтобы моя мама, проснувшись, увидела это»,
«Вот так выглядит настоящая любовь. Мама фотографирует, пока папа притворяется, что застрял в сушилке»,
Фото: reddit.com/user/sassafras711
«Моему прадедушке 93 года, но он всё ещё каждую неделю приглашает мою прабабушку на свидание».
Фото: twitter.com/EmilyDeen4
Кстати, ранее мы рассказывали о муже, который весело встретил свою супругу в аэропорту.
Мужчина примерил на себя образ шофёра – здесь подробнее.