Жена с негодованием выбежала из ресторана после просьбы мужа. Всё дело в милой, но странной привычке женщины

Мужчина попросил супругу не носить с собой постоянно плюшевое животное, жена согласилась, а потом убежала с криком: «Почему? Я смущаю тебя?»

Пользователь Reddit под ником Panamastaxx решил выяснить, поступил ли он дурно, и обратился за советом к пользователям интернет-ресурса.

Для начала мужчина сказал, что ему 44 года, а его супруге – 32. Женщина всегда любила мягкие игрушки. Её супруг считал это увлечение жены довольно милым и сам дарил ей плюшевых созданий. Однако постепенно супруга покупала игрушки всё большего размера.

Несколько лет назад женщина нашла плюшевую свинью в пижаме, игрушка около 30 см в высоту. Мягкое животное так понравилось супруге Panamastaxx, что она повсюду брала её с собой, фотографировала на фоне достопримечательностей и так далее.

Порой люди бросали странные взгляды на женщину, но автора публикации это не смущало, ведь у каждого есть свои маленькие слабости. Впрочем, через какое-то время Panamastaxx стала надоедать эта привычка жены. Плюшевая свинья была повсюду, супруга даже просила выделять для неё в ресторанах третий стул. В первый раз мужчина слегка удивился, но решил не возражать, поскольку это никому не мешало.