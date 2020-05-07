Певица хотела всех поблагодарить, но никто этого не заметил. Люди не могут оторвать взгляд от её фотографии
Новости Великобритании. Певица Адель поблагодарила всех за поздравления с днём рождения и поделилась новой фотографией. Поклонники исполнительницы не сразу поняли, кто на снимке.
5 мая обладательница «Оскара» отпраздновала 32-летие. Фанаты засыпали певицу поздравлениями и сказали, что очень по ней скучают. Адель редко появляется на публике, а предыдущий снимок в Instagram был опубликован 23 декабря 2019 года.
Фото: instagram.com/adele_queen_of_sound
Исполнительница захотела отблагодарить фанатов за тёплые слова и поделилась новой фотографией. Публикация британской звезды набрала более 8,5 миллионов отметок «нравится» и почти 200 тысяч комментариев.
«Спасибо за потрясающий день рождения! Я надеюсь, что в это сумасшедшее время с вами всё хорошо», – написала Адель.
Фото: instagram.com/adele
То, что увидели подписчики, поразило их. Певица изменилась настолько сильно, что все поняли – без серьёзной работы над собой такого результата не добиться. Кто-то не поверил своим глазам и предположил, что это может быть шуткой. Кто-то заверил, что исполнительница всегда выглядит потрясающе.
Фото: instagram.com/adele_queen_of_sound
Напоследок стоит упомянуть, что не забыли фанаты и о своих обычных просьбах. Поклонники спросили, могут ли они надеяться услышать новые песни Адель. Однако это осталось тайной.
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