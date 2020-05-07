Певица хотела всех поблагодарить, но никто этого не заметил. Люди не могут оторвать взгляд от её фотографии

Новости Великобритании. Певица Адель поблагодарила всех за поздравления с днём рождения и поделилась новой фотографией. Поклонники исполнительницы не сразу поняли, кто на снимке. 5 мая обладательница «Оскара» отпраздновала 32-летие. Фанаты засыпали певицу поздравлениями и сказали, что очень по ней скучают. Адель редко появляется на публике, а предыдущий снимок в Instagram был опубликован 23 декабря 2019 года.

Фото: instagram.com/adele_queen_of_sound

Исполнительница захотела отблагодарить фанатов за тёплые слова и поделилась новой фотографией. Публикация британской звезды набрала более 8,5 миллионов отметок «нравится» и почти 200 тысяч комментариев. «Спасибо за потрясающий день рождения! Я надеюсь, что в это сумасшедшее время с вами всё хорошо», – написала Адель.

Фото: instagram.com/adele

То, что увидели подписчики, поразило их. Певица изменилась настолько сильно, что все поняли – без серьёзной работы над собой такого результата не добиться. Кто-то не поверил своим глазам и предположил, что это может быть шуткой. Кто-то заверил, что исполнительница всегда выглядит потрясающе.

Фото: instagram.com/adele_queen_of_sound