Захочется завести себе питомца. Показываем животных, которые обожают своих хозяев

Говорят, что собаки привязываются к человеку, а коты – к дому. Многие с этим легко согласятся, ведь ленивые представители кошачьих большую часть дня спят, а в оставшееся время едят или сбрасывают вещи со стола.

То ли дело собаки. Если хозяин не будет с ними проводить много времени, регулярно выгуливать и гладить, они совсем загрустят. Впрочем, котики тоже любят своих людей, пусть это и не всегда заметно. Мы собрали несколько снимков, которые во всей красе показывают, насколько сильно питомцы привязываются к человеку.

Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это