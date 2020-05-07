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Захочется завести себе питомца. Показываем животных, которые обожают своих хозяев

07 мая 2020 10:29
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Говорят, что собаки привязываются к человеку, а коты – к дому. Многие с этим легко согласятся, ведь ленивые представители кошачьих большую часть дня спят, а в оставшееся время едят или сбрасывают вещи со стола. 

То ли дело собаки. Если хозяин не будет с ними проводить много времени, регулярно выгуливать и гладить, они совсем загрустят. Впрочем, котики тоже любят своих людей, пусть это и не всегда заметно. Мы собрали несколько снимков, которые во всей красе показывают, насколько сильно питомцы привязываются к человеку. 

Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это 

Захочется завести себе питомца. Показываем животных, которые обожают своих хозяев -1

Фото: imgur.com/user/feistygazelle

Захочется завести себе питомца. Показываем животных, которые обожают своих хозяев -3

Фото: reddit.com/user/pickleaday

Захочется завести себе питомца. Показываем животных, которые обожают своих хозяев -5

Фото: reddit.com/user/muzznation

Захочется завести себе питомца. Показываем животных, которые обожают своих хозяев -7

Фото: reddit.com/user/Hellporkpork

Захочется завести себе питомца. Показываем животных, которые обожают своих хозяев -9

Фото: reddit.com/user/ThuyKorth

Захочется завести себе питомца. Показываем животных, которые обожают своих хозяев -11

Фото: reddit.com/user/I_Grow_Memes

Захочется завести себе питомца. Показываем животных, которые обожают своих хозяев -13

Фото: reddit.com/user/notgreatnotbadsoso

Захочется завести себе питомца. Показываем животных, которые обожают своих хозяев -15

Фото: reddit.com/user/illyrianya

Захочется завести себе питомца. Показываем животных, которые обожают своих хозяев -17

Фото: reddit.com/user/bahe1938

Захочется завести себе питомца. Показываем животных, которые обожают своих хозяев -19

Фото: reddit.com/user/ShadeeLeeann

Захочется завести себе питомца. Показываем животных, которые обожают своих хозяев -21

Фото: reddit.com/user/LOLELECTRONICS

Ранее мы рассказывали о злом коте, которого забрали из приюта. Вскоре он вёл себя вот так – здесь подробности.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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