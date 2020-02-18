Взрыв мозга! Татьяну Кравченко впечатлили съёмки «Сватов-7» в Беларуси

Под Минском продолжаются съёмки седьмого сезона популярного сериала «Сваты». В эфире телеканала «БелРос» рассказали, что происходит на съёмочной площадке в Беларуси. По задумке творческой группы, семья приехала в Беларусь, чтобы провести здесь зимний отпуск. Актёрам задумка понравилась.

«Прекрасные ощущения, прекрасные! Мы же ещё приедем. Вы видите, какой народ? И те, кто нам помогает в массовые сценах, и сам город», – поделилась впечатлениями Татьяна Кравченко.

Приятные эмоции испытывают не только актёры, но также массовка и просто местные жители, которые приходят посмотреть на съёмочный процесс, фотографируют и делятся снимками в соцсетях.