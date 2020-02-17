Кто эта женщина на фото? Удивительная находка в магазине обернулась целой детективной историей

Находка в комиссионном магазине в Бельгии вызвала настоящий перполох в сети.

По информации Bored Panda, сотрудники магазина нашли старый фотоальбом. В нем были снимки, на которых неизвестная женщина позирует со знаменитостями.

После того, как фото были опубликованы, то пользователи сети начали проводить расследование – им необходимо было узнать, кто эта дама рядом с Антонио Бандерасом, Брюсом Уиллисом и Анджелиной Джоли.