Кто эта женщина на фото? Удивительная находка в магазине обернулась целой детективной историей
Находка в комиссионном магазине в Бельгии вызвала настоящий перполох в сети.
По информации Bored Panda, сотрудники магазина нашли старый фотоальбом. В нем были снимки, на которых неизвестная женщина позирует со знаменитостями.
После того, как фото были опубликованы, то пользователи сети начали проводить расследование – им необходимо было узнать, кто эта дама рядом с Антонио Бандерасом, Брюсом Уиллисом и Анджелиной Джоли.
Помочь найти женщину на снимках помогла метка на одном из них. Оказывается, что загадочной незнакомкой является Мария Снуис-Лаглер. Она была членом Голливудской ассоциации иностранной прессы – это организация журналистов и фотографов, которые освещают индустрию развлечений.
По снимкам можно сказать, что Мария встретила практически всех главных звезд экрана.
Представители магазина отметили, что до сих пор не знают, как к ним попал этот альбом.
«Один из наших людей просмотрел альбом и понял, что это не то, от чего кто-то избавится добровольно. Мы выяснили имя женщины по метке на одной из фотографий. Затем обнаружили дочь женщины в Калифорнии. Никто не знает, как альбом оказался здесь».
Мария умерла в 2016 году, когда ей было 87 лет. Она действительно работала репортером в Голливуде. Представители магазина связались с дочерью женщины, чтобы вернуть ей альбом.
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