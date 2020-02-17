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Кто эта женщина на фото? Удивительная находка в магазине обернулась целой детективной историей

17 февраля 2020 12:22
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Находка в комиссионном магазине в Бельгии вызвала настоящий перполох в сети.

По информации Bored Panda, сотрудники магазина нашли старый фотоальбом. В нем были снимки, на которых неизвестная женщина позирует со знаменитостями.

После того, как фото были опубликованы, то пользователи сети начали проводить расследование – им необходимо было узнать, кто эта дама рядом с Антонио Бандерасом, Брюсом Уиллисом и Анджелиной Джоли.

Кто эта женщина на фото? Удивительная находка в магазине обернулась целой детективной историей -1

Фото: Benoit De Freine

Помочь найти женщину на снимках помогла метка на одном из них. Оказывается, что загадочной незнакомкой является Мария Снуис-Лаглер. Она была членом Голливудской ассоциации иностранной прессы – это организация журналистов и фотографов, которые освещают индустрию развлечений.

Кто эта женщина на фото? Удивительная находка в магазине обернулась целой детективной историей -4

Фото: Benoit De Freine

По снимкам можно сказать, что Мария встретила практически всех главных звезд экрана.

Представители магазина отметили, что до сих пор не знают, как к ним попал этот альбом.

Кто эта женщина на фото? Удивительная находка в магазине обернулась целой детективной историей -7

Фото: Benoit De Freine

Кто эта женщина на фото? Удивительная находка в магазине обернулась целой детективной историей -9

Фото: Benoit De Freine

«Один из наших людей просмотрел альбом и понял, что это не то, от чего кто-то избавится добровольно. Мы выяснили имя женщины по метке на одной из фотографий. Затем обнаружили дочь женщины в Калифорнии. Никто не знает, как альбом оказался здесь».

Кто эта женщина на фото? Удивительная находка в магазине обернулась целой детективной историей -12

Фото: Benoit De Freine

Мария умерла в 2016 году, когда ей было 87 лет. Она действительно работала репортером в Голливуде. Представители магазина связались с дочерью женщины, чтобы вернуть ей альбом.

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Кто эта женщина на фото? Удивительная находка в магазине обернулась целой детективной историей -15

Фото: Benoit De Freine

Кто эта женщина на фото? Удивительная находка в магазине обернулась целой детективной историей -17

Фото: Benoit De Freine

Кто эта женщина на фото? Удивительная находка в магазине обернулась целой детективной историей -19

Фото: Benoit De Freine

# Звезды # калейдоскоп # Мария Снуис-Лаглер # Антонио Бандерас # Брюс Уиллис # Анджелина Джоли # Фотофакт

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