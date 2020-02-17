Бывшая девушка принца Гарри свела счёты с жизнью

В 2014 году Кэролайн говорила о том, что борется с депрессией и паническими атаками. А в декабре прошлого года ведущая подралась со своим 27-летним парнем – моделью Льюисом Бертоном.

Как сообщает Daily Mail, 40-летняя Флэк была найдена мёртвой в своём доме. Незадолго до этого ведущая позвонила в полицию и сказала, что собирается свести счёты с жизнью.

Новости Великобритании. Британская телеведущая и бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк покончила с собой. Она страдала от депрессии.

Льиюс рассказал правоохранителям, что Флэк прочитала сообщения на его телефоне, подумала, что он ей изменяет и ударила его торшером. После случившегося суд запретил паре встречаться, хотя сами возлюбленные возражали против такого решения. Кроме того, в декабре 2019 года ведущая была вынуждена уволиться с работы.

Попав в такое положение, Кэролайн чувствовала себя изолированной от окружающих и начала принимать антидепрессанты. Когда начались судебные разбирательства, Флэк опасалась, что будут показаны кадры последствий её драки с Льюисом. В результате всего случившегося на психику Кэролайн оказывалась серьёзная нагрузка.

Принц Гарри не прокомментировал случившееся. Известно, что пара встречалась в 2009 году, но довольно скоро рассталась.