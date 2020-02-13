«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке

В Беларуси в 2020 году возобновились съемки народного сериала «Сваты-7».
Об этом в соцсетях сообщают актеры проекта и зрители. На днях съемочная группа работала над сценой Масленицы – погода даже порадовала снегом.
В Беларуси в 2020 году возобновились съемки народного сериала «Сваты-7».
Об этом в соцсетях сообщают актеры проекта и зрители. На днях съемочная группа работала над сценой Масленицы – погода даже порадовала снегом.
Фото: instagram.com/liapichdenis
К своим ролям в сериале вернулись главные персонажи сериала, правда в проекте появятся и новые лица. На съемках можно было увидеть Татьяну Кравченко, Федора Добронравова, Олесю Железняк, Михаила Трухина.
Михаил Трухин:
Спасибо, Минск! И до встречи летом!
Фото: instagram.com/troukhine
«Посмотри, что она делает». Между двумя главными актрисами «Сватов» на съёмках был конфликт (читать далее).
Шестой сезон «Сватов» вышел на экраны в 2013 году. Поклонники сериала в нетерпением ждут новых серий. Создатели проекта отметили, что они надеются, что зрители смогут увидеть их в 2021 году.
«Сватов» уже снимали в Беларуси – летом 2017 года съемочная группа посетила Минск, Жодино, Логойск, усадьбу Огинского в Залесье.
Какая атмосфера царила на съемочной площадке – смотрите здесь.
Вот кадры с нынешних съемок, которые были опубликованы в соцсетях.
Фото: instagram.com/andrey_puhach
Фото: instagram.com/andrey_puhach
Фото: instagram.com/andrey_puhach
Фото: instagram.com/andrey_puhach
Фото: instagram.com/troukhine
Фото: instagram.com/liapichdenis
Фото: instagram.com/tania_bond
Фото: instagram.com/liapichdenis
Фото: instagram.com/liapichdenis
Фото: instagram.com/tania_bond
Фото: instagram.com/tania_bond
Фото: instagram.com/gruzdevavalentina
Фото: instagram.com/gruzdevavalentina